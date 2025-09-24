Интеграция
Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM

ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» (ИТБ), разработчик и правообладатель системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявили о заключении партнерского соглашения о предоставлении прав использования программных продуктов ИТБ через сеть партнеров Axoft. Об этом CNews сообщили представители ИТБ.

В рамках соглашения Axoft получает статус авторизованного партнера и дистрибутора программных продуктов ИТБ и будет обеспечивать партнеров доступом к решениям по кибербезопасности, включая флагманскую платформу Security Capsule SIEM (SC SIEM). Благодаря широкому региональному присутствию Axoft и его компетенциям в области дистрибуции ПО партнеры и их заказчики смогут быстрее и проще получать права использования и сопровождение решений ИТБ.

«Партнерство с Axoft открывает для нас новые каналы продвижения и позволяет расширить охват клиентов в России и за ее пределами. Мы уверены, что синергия экспертизы Axoft и технологических преимуществ SC SIEM позволит партнерам и их клиентам эффективнее защищать свои ИТ-инфраструктуры и соответствовать требованиям регуляторов», — сказал Александр Вальтер, заместитель генерального директора по информационной безопасности, ИТБ.

«Включение решения ИТБ в продуктовый портфель обеспечит нашу партнерскую сеть новыми возможностями для развития бизнеса в сегменте кибербезопасности. Сотрудничество с вендором позволит нашим партнерам предлагать своим заказчикам передовые ИБ- продукты, укреплять позиции на рынке цифровой трансформации в России и странах СНГ», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Соглашение охватывает предоставление прав использования, передачу ключей активации и регистрацию конечных пользователей в соответствии с лицензионными условиями. Партнеры Axoft смогут получать права использования программ ИТБ через стандартные механизмы заявок и спецификаций, а конечные заказчики — пользоваться решениями без ограничений по географии.

