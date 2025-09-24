Интеграция
«СберЛизинг» запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

«СберЛизинг» приглашает независимых исследователей проверить безопасность своих корпоративных ресурсов и повысить их уровень защищенности. В область исследования войдут сайт, личный кабинет, чат с ботом-консультантом и другие сервисы.

Размер потенциального вознаграждения будет зависеть от уровня критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. руб.

Зария Усманова, заместитель генерального директора – директор управления по кибербезопасности «СберЛизинга», сказала: «СберЛизинг» – один из лидеров на рынке лизинга. Мы ежедневно стремимся ускорить и упростить услуги для наших клиентов, используя передовые технологические решения. При внедрении инноваций мы всегда учитываем связанные с этим киберугрозы и принимаем все меры для обеспечения стабильной и безопасной работы наших систем. Размещение программы на BI.Zone Bug Bounty позволяет подтвердить высокий уровень защиты «СберЛизинга» и данных наших клиентов путем привлечения внешних экспертов.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, отметил: «Мы рады выходу «СберЛизинга» на нашу платформу. Этот шаг укрепит защищенность ресурсов компании и продемонстрирует ее открытость к независимой экспертной оценке. Совместная работа с багхантерами поможет выявить и устранить потенциальные уязвимости, а также повысить устойчивость цифровых сервисов компании к современным киберугрозам».

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

