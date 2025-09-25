BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей

Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязвимостей. Ситуация осложняется ростом числа рабочих эксплоитов: если они есть в инфраструктуре, увеличивается риск использования уязвимости. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

SQL-инъекции закрепились как главный вектор угроз

Более половины всех уязвимостей высокого и критического уровня приходятся на SQL-инъекции — 56%. В весеннем отчете BI.Zone WAF их количество лишь на 30% превышало число XSS, но к лету разрыв вырос более чем втрое. На втором месте остаются XSS, а следом заметный рост показывают повышение привилегий и внедрение кода.

По общему массиву типов веб-уязвимостей (уязвимости всех уровней критичности) SQL-инъекции также усилили позиции и впервые обогнали XSS. Если весной XSS фиксировали чаще, то к лету выявили 982 случая SQL-инъекций, что вывело их в лидеры. XSS все еще занимают значительную долю и по-прежнему входят в топ угроз. Рядом с ними остаются CSRF (межсайтовые подделки запросов), а также появившиеся в летнем отчете уязвимости, связанные с внедрением кода.

Для ИT-команд и руководителей это значит прямой риск утечки и масштабной компрометации: успешная SQL-инъекция открывает доступ к базам данных. На практике это требует приоритизировать задачи по обновлению уязвимых систем (особенно PHP и WordPress), оперативного мониторинга появления PoC и попыток эксплуатации уязвимостей, чтобы остановить атаки на раннем этапе.

Фокус новых уязвимостей смещается на инфраструктурные компоненты веб-стека

Наибольшее количество критических уязвимостей летом 2025 г. наблюдается в массовых и корпоративных решениях. Среди стеков особенно выделяются: решения на PHP — более 70% уязвимостей критичны; WordPress-плагины — около 36% критических; Java-компоненты, включая Apache Tomcat (CVE-2025-31650), — около 61%; веб-ПО сетевых устройств, включая PAN-OS (CVE-2025-0108), — около 84%.

В некоторых технологиях все выявленные уязвимости оказались критическими — это касается Python, GitLab и ASP.Net.

Наличие РоС повышает степень угрозы

Рост реальной угрозы определяется не столько числом новых CVE, сколько скоростью появления и распространения рабочих PoC. Эксперты BI.Zone WAF зафиксировали, что даже при снижении общего числа уязвимостей становится больше возможностей для их эксплуатации. С весны по лето 2025 года число PoC выросло на 6%, тогда как количество новых CVE и критических уязвимостей уменьшилось. Если посмотреть на более длительный период (с зимы по лето), то прирост PoC составил около 43%, в то время как общее число новых уязвимостей увеличилось лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%.

Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость достаточно просто использовать, а от злоумышленника не требуются специальные знания или наличие привилегий администратора, то она получает более высокий уровень критичности. Наличие рабочего РоС увеличивает риск массовой эксплуатации сразу после публикации и повышает нагрузку на команды кибербезопасности и ИT.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone: «SQL-инъекции снова стали самым частым типом веб-угроз: на них приходится более половины всех критических уязвимостей. Опасность усиливается ростом числа PoC: их появление напрямую ускоряет возможности эксплуатации. Поэтому ключевая задача компаний сегодня — регулярные обновления и патчинг, применение правил веб-фильтрации и WAF на уязвимых приложениях. Эти меры позволяют снизить вероятность масштабных утечек данных и предотвратить вероятность атаки на раннем этапе».