Обновлена российская платформа корпоративного файлообмена Filestone MFT

Filestone, отечественный разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности, обновил платформу управляемой передачи файлов для закрытых контуров Filestone MFT. Обновление 2.5 приносит около 80 новых функций и улучшений для специалистов по ИБ и системных администраторов.

Filestone MFT помогает отслеживать файловый обмен в организациях любого размера. Средняя численность сотрудников на обслуживаемом предприятии составляет 13 тыс. человек. Особенность российского продукта в безвозвратном удалении файлов после передачи. Это предотвращает утечки из-за ошибок с доступами к сетевым дискам. Систему не нужно ставить на рабочие машины всех участников коммуникации, она работает в браузере.

Версия 2.5 предлагает такие возможности, как поддержка филиальных структур, загрузка доменов в адресную книгу, электронные подписи для реестров, редактирование реестров в формате JRXML, настройка отображаемых колонок в событиях, сортировка заявок в журнале, собственные поля в заявках и скачивание сводных реестров.

С полным списком доработок и демо-стендом можно ознакомиться в новом разделе документации официального сайта.

Пользователи Filestone MFT часто трудятся в холдинговых и филиальных структурах. Версия 2.5 позволяет офицерам информационной безопасности конкретных филиалов обрабатывать заявки на передачу только из подконтрольных подразделений. При этом один сотрудник ИБ по-прежнему может работать с несколькими подразделениями.

Загрузка доменов в адресную книгу с активированной опцией «Выбор получателей только из адресной книги» разрешает пользователям отправлять файлы на любую почту, которая принадлежит домену.

Внедрение электронной подписи позволяет подписывать реестры передаваемой информации при согласовании исходящей заявки. И теперь сопроводительные реестры можно редактировать в формате JRXML.

На вкладках «События» и «Заявки» появилась возможность выбора отображаемых колонок. Между организацией отправителя и статусом добавлена организация получателя. Администратор может сортировать заявки в журнале по организациям и почтам, настраивать собственные поля заявки с названиями, обязательностью и предустановленными значениями для раскрывающихся списков. Наконец, в работе с заявками доступно формирование и скачивание сводного реестра со всеми полями.

Filestone MFT открывает безопасный канал отправки и приёма данных в изоляции от внешней информационной инфраструктуры. Система не хранит файлы в облаках, не делится ссылками на них и безвозвратно удаляет всё после передачи. Её применение снижает риск человеческих ошибок, шпионажа и кражи данных.

В зависимости от принятых предприятием штрафных санкций и ущерба, предотвращение утечек с помощью Filestone MFT может экономить более 5 млн руб. на каждом инциденте.

Продукт создан для специалистов по информационной безопасности и системных администраторов. После установки на корпоративный сервер Filestone MFT предлагает веб-интерфейсы для администратора, сотрудника информационной безопасности и рядовых пользователей.

Ключевые возможности Filestone MFT: отправка, запрос и приём файлов; согласование передач службой информационной безопасности; автоматическое ведение журнала отправок; передача файлов сверхбольшого объёма; контроль сроков доступности; формирование сопроводительных документов; автоудаление отправленных файлов; логирование действий; сбор статистики; гибкие оповещения; LDAP, Active Directory; белые и чёрные списки; персональные права и настройки; автозаполнение форм; проверка заполнения полей; антивирус; запрет архивов с паролями; настройка визуального стиля; мультиязычный интерфейс; бессрочная и годовая лицензии.

Filestone MFT присутствует в реестре российского программного обеспечения и является полностью российской разработкой на основе решений с открытым исходным кодом. Проект реализован благодаря грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.