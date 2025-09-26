Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Новейший российский метод защиты информации позволит победить утечки и откроет путь к безопасному ИИ

«Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК) по заданию «Дамаск цифровая безопасность» закончил научно-исследовательскую работу, изучая криптографическую стойкость метода Динамическая подмена данных. В результате метод признан криптографическим и рекомендован к практическому применению для защиты конфиденциальных данных при работе с алгоритмами ИИ, защите данных при использовании публичных облачных сервисов. Метод может использоваться в любых вычислительных процессах – от банковских транзакций до аналитики и машинного обучения.

Технология мгновенно извлекает конфиденциальные сведения из рабочих систем, оставляя вместо них криптографически стойкие заменители – токены. Реальные данные раскрываются только авторизованным пользователям в момент запроса по защищенным каналам.

По словам разработчиков, метод устойчив к перспективным угрозам, связанным с развитием квантовых вычислений, и не использует ключей, что исключает возможность их подбора или компрометации. Это кардинально меняет принципы защиты информации, так как делает утечку данных фактически бессмысленной, поскольку злоумышленники не получат никакой ценной информации из украденных данных.

Технология открывает путь к безопасному ИИ. Уже сегодня метод тестируется многими компаниями для безопасной работы с открытыми языковыми моделями без риска раскрытия конфиденциальных данных.

По словам экспертов, метод может применяться для формирования безопасных наборов данных, на которых можно обучать прикладные и фундаментальные модели искусственного интеллекта.

Метод Динамической подмены данных является открытым и позиционируется как элемент цифрового суверенитета России.

