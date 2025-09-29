Интеграция
Мошенники в 2025 году часто подделывают сайты маркетплейсов

По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар», в I полугодии 2025 г. мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы, а также фейковые сайты инвестиционных платформ и вспомогательные ресурсы телефонных мошенников, собирающие персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах. По нашим прогнозам, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Именно поэтому мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак», – сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAura ГК «Солар».

