Система управления доступом NS.IDM включена в реестр отечественного ПО

Комплексное решение для управления ресурсами и правами приложений, учётными данными пользователей и организаций NS.IDM включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Согласно записи №28699 от 9 июля 2025 г., решение NS.IDM, разработанное компанией «Систематика Консалтинг», отнесено к классу «03.12 Средства управления доступом к информационным ресурсам».

Комплекс NS.IDM предназначен для создания единого центра управления доступом пользователей к корпоративным цифровым платформам, федеральным и региональным информационным системам.

Система объединяет функциональность решений класса IDM (Identity Management), IAM (Identity and Access Management) и IGA (Identity Governance and Administration), обеспечивая целостный подход к безопасности цифровых активов.

NS.IDM обеспечивает централизованное управление жизненным циклом учетных записей и паролей пользователей. Система позволяет осуществлять автоматическое управление доступом на основе ролей, а также предоставлять тенантный доступ к пространствам организаций, развернутых в одном корпоративном облаке.

Помимо этого, NS.IDM выполняет функции единой точки авторизации (SSO). Пользователю достаточно один раз аутентифицироваться в системе, чтобы получить доступ ко всем разрешенным ресурсам, без необходимости повторно вводить учетные данные.

NS.IDM входит в единую экосистему для построения высоконагруженных облачных цифровых платформ, каждый продукт которой может применяться отдельно или использоваться в составе комплексного решения. На сегодняшний день в экосистему также включены решения для просмотра и редактирования инженерных 3D-моделей в браузере, управления бизнес-процессами, а также система управления мастер-данных (MDM) и корпоративное хранилище данных (DWH).