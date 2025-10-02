Интеграция
UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации

Российский разработчик решений в сфере кибербезопасности компания UserGate и российский ИТ-вуз университет «Иннополис» объявляют о начале сотрудничества.

В рамках партнерского соглашения UserGate и университет «Иннополис» намерены реализовать комплекс совместных проектов, которые нацелены на развитие и популяризацию научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий, совершенствование программ подготовки молодых специалистов, организацию учебных курсов и модулей, а также разработку учебных материалов.

Кроме того, стороны объединят усилия в просветительской деятельности, проведении совместных научных и образовательных мероприятий: симпозиумов, семинаров, конференций и стажировок.

Важную роль в сотрудничестве компании UserGate и университета «Иннополис» займет взаимообмен компетенциями в области технологий и профессиональной подготовки специалистов информационной безопасности. Речь идет как о практической экспертизе, так и о методиках, применяемых в исследовательской и преподавательской деятельности.

«Сотрудничество с одним из лидеров российского рынка кибербезопасности откроет студентам и сотрудникам возможности для стажировки и работы над проектами в сфере информационной безопасности. Мы объединим академическую базу и прикладную экспертизу для подготовки нового поколения управленцев, владеющих навыками в ИБ-сфере и способных эффективно руководить процессами цифровой трансформации», — сказал Евгений Бобров, проректор — начальник управления академической политики и высшего образования Университета Иннополис.

«Университет «Иннополис» — один из ведущих технологических вузов страны, который готовит высококвалифицированные кадры и поставляет решения для ИТ-индустрии. Качественная теоретическая и практическая подготовка — главное отличие выпускников ИТ-вуза, которое позволяет им с первого дня работы решать самые серьезные практические задачи. Со своей стороны, мы, как один из флагманов в сфере информационной безопасности, приложим все усилия, чтобы студенты и сотрудники получили глубокие практические знания по решениям UserGate», — сказала Маргарита Зайцева, директор академии UserGate.

