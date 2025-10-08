Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Большинство пермяков сталкиваются с дипфейками в мессенджерах

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Каждый третий представитель крупного бизнеса Прикамья уже сталкивался с поддельными аудио, видео или фото. При этом 68% опрошенных пермяков положительно относятся к развлекательному медиаконтенту, сгенерированному ИИ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование показало, что больше половины респондентов в регионе знакомы с понятием «дипфейк», а 29% лично встречали материалы, созданные этой технологией. При этом 60% пермяков заявили, что всегда могут распознать подделку, а еще 25% — что делают это в некоторых случаях.

В основном жители края видят дипфейки в виде развлекательного контента в интернете (65%) или в рекламе (50%). Однако технология всё чаще используется для мошеннических схем: 20% респондентов сталкивались с имитацией коллег, а 15% — с дипфейками известных личностей. Чаще всего с попытками кражи данных через образ коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются реже (20% и 18% соответственно), а в микробизнесе не фиксировались вовсе.

Все без исключения опрошенные пермяки, столкнувшиеся с мошенничеством, отметили, что злоумышленники связывались с ними через общедоступные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и другие. Самой популярной платформой для атак стал Telegram (75% случаев), далее следуют социальная сеть «ВКонтакте» (50%) и WhatsApp (25%).

«Цифровой мир столкнулся с новой реальностью: дипфейки стали оружием в руках мошенников. Отличить подделку от правды теперь почти невозможно "на глаз". Это создает прямую угрозу для бизнеса — один успешный звонок от "фальшивого" директора может обернуться колоссальными потерями. Поэтому советую сотрудникам критически оценивать неожиданные запросы, даже если они поступают якобы от начальства, и всегда перепроверять информацию», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Исследование «МТС Линк» проводилось в сентябре 2025 г., в нем приняли участие 1 тыс. респондентов из городов-миллионников России, включая Пермь.

