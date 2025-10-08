«Гигант» завершает формирование полного цикла компетенций в сфере ИБ

ИТ-компания «Гигант — Компьютерные системы» получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в сфере криптографии. Это позволяет компании предлагать рынку комплексные решения по шифрованию и защите критически важной информации, обеспечивая максимальное соответствие требованиям регуляторов. Это финальный элемент в портфеле лицензий компании, который наряду с ранее полученными лицензиями ФСТЭК России формирует уникальное на рынке предложение — полный спектр услуг по защите информации «под ключ» для корпоративных и государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант».

Партнерство с подрядчиком, обладающим полным набором лицензий ФСТЭК и ФСБ, означает снижение регуляторных и операционных рисков. Такой партнер не только обеспечивает техническое соответствие требованиям федеральных законов и иных требований регуляторов, но и берет на себя всю ответственность за проектирование, поставку и обслуживание самых сложных систем шифрования.

«Гигант» теперь уполномочен оказывать полный комплекс услуг, связанных с использованием шифровальных (криптографических) средств, что открывает перед клиентами новые возможности:

Работа со средствами криптозащиты — компания получает право на законных основаниях поставлять, вводить в эксплуатацию и обслуживать широкий спектр шифровального оборудования и ПО, необходимое для построения защищенной ИТ-инфраструктуры.

Передача шифровальных средств — «Гигант» может не только проектировать, но и официально передавать заказчикам защищенные с использованием криптографии информационные и телекоммуникационные системы, что критически важно для организаций, работающих с персональными данными, коммерческой и медицинской тайной.

Ключевые услуги для обеспечения конфиденциальности: в портфеле появляются такие востребованные услуги, как шифрование информации и имитозащита (защита от несанкционированного изменения данных) для юридических и физических лиц. Это прямая возможность для заказчиков передать эти высокотехнологичные процессы проверенному партнеру.

Полный цикл управления ключами: лицензия предоставляет «Гиганту» право на изготовление и распределение ключевых документов — фундамента любого процесса криптографической защиты.

Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант — Компьютерные системы»: «В эпоху цифровой трансформации, когда ценность данных многократно возросла, а риск их компрометации стал одним из ключевых вызовов для бизнеса, возможность гарантировать их конфиденциальность и целостность становится стратегическим конкурентным преимуществом. Получение лицензии ФСБ является логическим завершением формирования статуса компании «Гигант» как одного из самых компетентных игроков на рынке. Наличие полного пакета лицензий ФСТЭК и ФСБ устраняет для клиентов необходимость работать с множеством узкоспециализированных подрядчиков, что поможет сократить издержки и упростить управление проектами».