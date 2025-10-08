Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Гигант» завершает формирование полного цикла компетенций в сфере ИБ

ИТ-компания «Гигант — Компьютерные системы» получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в сфере криптографии. Это позволяет компании предлагать рынку комплексные решения по шифрованию и защите критически важной информации, обеспечивая максимальное соответствие требованиям регуляторов. Это финальный элемент в портфеле лицензий компании, который наряду с ранее полученными лицензиями ФСТЭК России формирует уникальное на рынке предложение — полный спектр услуг по защите информации «под ключ» для корпоративных и государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант».

Партнерство с подрядчиком, обладающим полным набором лицензий ФСТЭК и ФСБ, означает снижение регуляторных и операционных рисков. Такой партнер не только обеспечивает техническое соответствие требованиям федеральных законов и иных требований регуляторов, но и берет на себя всю ответственность за проектирование, поставку и обслуживание самых сложных систем шифрования.

«Гигант» теперь уполномочен оказывать полный комплекс услуг, связанных с использованием шифровальных (криптографических) средств, что открывает перед клиентами новые возможности:

Работа со средствами криптозащиты — компания получает право на законных основаниях поставлять, вводить в эксплуатацию и обслуживать широкий спектр шифровального оборудования и ПО, необходимое для построения защищенной ИТ-инфраструктуры.

Передача шифровальных средств — «Гигант» может не только проектировать, но и официально передавать заказчикам защищенные с использованием криптографии информационные и телекоммуникационные системы, что критически важно для организаций, работающих с персональными данными, коммерческой и медицинской тайной.

Ключевые услуги для обеспечения конфиденциальности: в портфеле появляются такие востребованные услуги, как шифрование информации и имитозащита (защита от несанкционированного изменения данных) для юридических и физических лиц. Это прямая возможность для заказчиков передать эти высокотехнологичные процессы проверенному партнеру.

Полный цикл управления ключами: лицензия предоставляет «Гиганту» право на изготовление и распределение ключевых документов — фундамента любого процесса криптографической защиты.

Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант — Компьютерные системы»: «В эпоху цифровой трансформации, когда ценность данных многократно возросла, а риск их компрометации стал одним из ключевых вызовов для бизнеса, возможность гарантировать их конфиденциальность и целостность становится стратегическим конкурентным преимуществом. Получение лицензии ФСБ является логическим завершением формирования статуса компании «Гигант» как одного из самых компетентных игроков на рынке. Наличие полного пакета лицензий ФСТЭК и ФСБ устраняет для клиентов необходимость работать с множеством узкоспециализированных подрядчиков, что поможет сократить издержки и упростить управление проектами».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще