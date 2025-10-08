Холдинг «Цикада» выводит на рынок новое семейство средств доверенной загрузки «Биоключ» для защиты критической инфраструктуры России

ГК «Инфотактика», в составе холдинга «Цикада», завершила разработку и готова к выводу на рынок расширенной линейки средств доверенной загрузки «Биоключ». Устройства, построенные на единой технологической платформе, предназначены для защиты стационарных компьютеров, мобильных рабочих станций, серверов и специализированных терминалов биометрической аутентификации. Об этом CNews сообщили представители «Цикада».

Новая линейка включает четыре типа устройств: мобильный «USB»-модуль с поддержкой биометрии, встраиваемый модуль «M.2» для ноутбуков и моноблоков, решение «PCIe» для серверов и специализированный «МД БИО» для терминалов биометрической аутентификации. Все устройства разработаны на базе российских микроконтроллеров с аппаратной поддержкой отечественных алгоритмов шифрования, что соответствует ключевым требованиям импортозамещения и политике технологического суверенитета.

«Развитие линейки «Биоключ» — это наш стратегический ответ на вызовы в области кибербезопасности и импортозамещения. Мы предлагаем рынку не отдельные устройства, а целостную платформу, охватывающую разные сценарии применения — от персональных рабочих мест до биометрических терминалов. Для заказчиков это означает надежность, гибкость и снижение совокупной стоимости владения. Мы уверены, что «Биоключ» станет основой доверенной цифровой инфраструктуры России», — отметил генеральный директор АО «Цикада» Александр Колосов.

У новой линейки «Биоключ» существует целый ряд особенностей, которых нет ни у одного конкурента: удаленное администрирование до загрузки ОС, доверенное централизованное обновление прошивки и микроконтроллер отечественного производства.

Выход продуктов на рынок происходит в период роста спроса на отечественные решения для кибербезопасности. Согласно исследованию аналитического центра, «Центр экономики рынков», объем рынка СДЗ в 2023 г. составил около 2,4 млрд руб., демонстрируя среднегодовой темп роста на уровне 19.4% за последние шесть лет. При этом более 85% закупок приходится на государственный сектор и госкомпании, что формирует устойчивый спрос на сертифицированные решения. По прогнозам, к 2029 г. рынок достигнет 6,6 млрд руб.

«Современный рынок требует от решений кибербезопасности не только надежной защиты, но и максимального удобства внедрения и управления. Наша платформа «Биоключ» закрывает именно эту потребность: она гарантирует полное соответствие требованиям регулятора, легкую интеграцию в любую инфраструктуру и снижает нагрузку на IT-службы за счет централизованного управления. Для госсектора это — уверенность в прохождении сертификации ФСТЭК, а для бизнеса — отсутствие скрытых издержек и быстрая окупаемость. Мы делаем комплексную безопасность доступной и управляемой», — сказал руководитель департамента разработок ГК «Инфотактика» Игорь Жуков.

Опытные образцы «Биоключ» уже проходят испытания. Первые поставки опытных партий запланированы на 2025 г., а сертифицированные изделия поступят в продажу в середине 2026 г.. Поставки будут осуществляться ключевым заказчикам — федеральным и региональным органам власти, силовым структурам и предприятиям КИИ, — и через партнерскую сеть интеграторов и производителей комплексных решений в области кибербезопасности.