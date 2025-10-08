НАЦ аттестовал систему защищенной видеоконференцсвязи для «НИИграфит»

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ, группа компаний «Информзащита») проверил на соответствие требованиям по защите информации абонентский пункт видеоконференцсвязи (АП ВКС) дочерней организации Госкорпорации «Росатом» — «НИИграфит». По итогам проведенных работ Заказчику были выданы аттестаты соответствия на абонентский пункт и на защищаемое помещение, в котором будут проходить видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Выполненные работы включали в себя проведение обследования АП ВКС, разработку организационно-распорядительной документации, монтаж средств защиты и проведение аттестационных испытаний как абонентского пункта, так и защищаемого помещения. Специалисты НАЦ подтвердили соответствие требованиям по защите информации, установленным российским законодательством, и выдали «НИИграфит» аттестаты соответствия.

«Проект выполнен с соблюдением установленных стандартов и практик в области информационной безопасности. При этом мы всегда учитываем особенности информационных систем заказчиков и адаптируем методики проведения испытаний. В данном случае, помимо требований ФСТЭК России, важно было учесть и отраслевые требования госкорпорации «Росатом». Для нашей компании это не первый проект по организации и аттестации защищенных пунктов видеоконференцсвязи и мы накопили значительный опыт в этой области. С предприятиями госкорпорации «Росатом» нас связывает долгосрочное сотрудничество по широкому кругу задач в сфере информационной безопасности», — сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин.

Организация защищенных пунктов видеоконференцсвязи и защищаемых помещений для проведения совещаний — важная задача для государственных предприятий и органов власти. В ходе таких сессий передаются данные ограниченного доступа, что делает вопросы их защиты критически значимыми. Надёжная защита систем видеоконференцсвязи позволяет минимизировать риски кибератак и несанкционированного использования информации.