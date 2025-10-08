Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Импортонезависимость
|

НАЦ аттестовал систему защищенной видеоконференцсвязи для «НИИграфит»

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ, группа компаний «Информзащита») проверил на соответствие требованиям по защите информации абонентский пункт видеоконференцсвязи (АП ВКС) дочерней организации Госкорпорации «Росатом» — «НИИграфит». По итогам проведенных работ Заказчику были выданы аттестаты соответствия на абонентский пункт и на защищаемое помещение, в котором будут проходить видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Выполненные работы включали в себя проведение обследования АП ВКС, разработку организационно-распорядительной документации, монтаж средств защиты и проведение аттестационных испытаний как абонентского пункта, так и защищаемого помещения. Специалисты НАЦ подтвердили соответствие требованиям по защите информации, установленным российским законодательством, и выдали «НИИграфит» аттестаты соответствия.

«Проект выполнен с соблюдением установленных стандартов и практик в области информационной безопасности. При этом мы всегда учитываем особенности информационных систем заказчиков и адаптируем методики проведения испытаний. В данном случае, помимо требований ФСТЭК России, важно было учесть и отраслевые требования госкорпорации «Росатом». Для нашей компании это не первый проект по организации и аттестации защищенных пунктов видеоконференцсвязи и мы накопили значительный опыт в этой области. С предприятиями госкорпорации «Росатом» нас связывает долгосрочное сотрудничество по широкому кругу задач в сфере информационной безопасности», — сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин.

Организация защищенных пунктов видеоконференцсвязи и защищаемых помещений для проведения совещаний — важная задача для государственных предприятий и органов власти. В ходе таких сессий передаются данные ограниченного доступа, что делает вопросы их защиты критически значимыми. Надёжная защита систем видеоконференцсвязи позволяет минимизировать риски кибератак и несанкционированного использования информации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

ИТ-шников из Агентства по кибербезопасности США принудительно переводят на борьбу с мигрантами. Несогласным предлагают увольняться

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще