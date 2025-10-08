T2 и «ГПБ Мобайл» будут бороться с телефонным мошенничеством

Интеграция
T2, российский оператор мобильной связи, и «ГПБ Мобайл», виртуальный мобильный оператор связи, договорились разрабатывать высокотехнологичные решения для безопасности услуг и противодействовать телефонному мошенничеству. Стороны также сосредоточатся на развитии биллинговых решений, продуктов в B2B-сегменте, улучшении качества связи в регионах присутствия оператора и разработке функционала для М2М-платформы для потребностей «ГПБ Мобайл». Был подписан соответствующий меморандум о взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл» (ООО «Новые мобильные коммуникации»). Стороны планируют внедрять инновационные проекты на основе алгоритмов big data для безопасности абонентов «ГПБ Мобайл». Они помогут усилить «Цифровой иммунитет» – многоуровневую систему защиты от разных видов киберугроз. При этом Т2 и «ГПБ Мобайл» уже успешно работают в части противодействия телефонному мошенничеству с использованием социальной инженерии. За последние полгода было выявлено и предотвращено более 370 тысяч попыток дозвона до абонентов с подмененных номеров. При этом количество заблокированных вредоносных звонков со стороны мошенников составило более семи млн.

Новый фокус сотрудничества – на разработке решений по мониторингу и управлению услугами для сохранения высокого качества услуг и повышения доступности связи. Связь «ГПБ Мобайл» на инфраструктуре T2 представлена в 58 регионах России и демонстрирует стабильный уровень качества.

На новом этапе партнерства Т2 окажет поддержку в запуске продуктов и создании благоприятной технологической среды для усиления позиций «ГПБ Мобайл» на рынке мобильной связи. Одно из направлений – развитие продуктов на базе биллинговой платформы Т2. Они включают комплексные решения для корпоративных пользователей, направленные на повышение эффективности продаж и мультиканальное взаимодействие с клиентами. Стороны также займутся разработкой и запуском функционала М2М-платформы для нужд оператора. Она позволяет управлять IoT-девайсами и SIM, оповещать владельцев о событиях и гарантировать безопасность использования карт в устройствах.

Стороны также договорились о развитии системы записи и анализа телефонных разговоров на основе технологий распознавания и аналитики речи. Решение позволит повысить уровень обслуживания клиентов и усилить направление информационной безопасности. Кроме того, меморандум включает пункт о модернизации сетей и внедрении дополнительных технических решений, обеспечивающих надежную работу каналов связи и устойчивое качество связи для абонентов и корпоративных клиентов «ГПБ Мобайл».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Именно банковский сегмент MVNO растет двузначными темпами – мы считаем его одним из наиболее перспективных направлений по развитию фабрики виртуальных операторов. Мы обозначили несколько треков сотрудничества с ГПБ Мобайл, и в приоритете – борьба с телефонным мошенничеством, которая требует партнерских решений и работы на опережение злоумышленников. Антифрод-платформа успешно защищает клиентов нашего партнера от одного из видов мошенничества. Однако в арсенале Т2 для партнеров – аналитические инструменты на базе аналитики биг дата, в том числе скоринг вероятности мошеннической атаки на клиента в момент банковского события. Т2 продолжает развивать сегмент виртуальных операторов и предлагает партнерам оптимальные сценарии запуска и доступ к лучшим цифровым решениям группы компаний "Ростелеком" – развлекательным, обучающим услугам, инновационным сервисам безопасности».

Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл»: «В этом году "ГПБ Мобайл" отмечает пятилетие, и все это время мы работаем в партнерстве с Т2. Подписывая этот меморандум, мы закрепляем совместную работу над решением критически важных задач: противодействие мошенничеству, повышение качества связи, развитие технологий M2M и других B2B-решений для улучшения обслуживания абонентов "ГПБ Мобайл", в том числе корпоративных абонентов. Технологии в нашей сфере стремительно меняются, и для нас важно не просто следить за тенденциями, а формировать их. Партнерство с Т2 дает нам уверенность, что вместе мы будем внедрять передовые решения, обеспечивая надежность связи, высокий уровень сервиса и комплексную защиту пользователей от мошеннических атак благодаря развитию системы защиты "Цифровой иммунитет“».

