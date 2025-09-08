Интеграция
Центр безопасности Max подвел итоги работы за август

Центр безопасности Max подвел итоги работы за август 2025 г. Всего заблокировано около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно.

Сотрудники центра безопасности мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В августе через кнопку «Пожаловаться» пользовали направили 27 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.

Для выявления мошенников специалисты центра также используют автоматизированные технические системы. Тестируются антифрод-технологии «Сбера»: система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции.

В партнерстве с «Лабораторией Касперского» реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям Max дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.

