Больше трети сотрудников кировских компаний сталкивались с дипфейками

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. 36% представителей приволжских компаний уже сталкивались с поддельными аудио, видео или фото. При этом 57% опрошенных положительно относятся к развлекательному медиаконтенту, сгенерированному ИИ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование показало, что около половины респондентов в Приволжском федеральном округе знакомы с понятием «дипфейк», а 36% лично встречали материалы, созданные этой технологией. При этом 31% заявили, что всегда могут распознать подделку, а еще 61% — что делают это в некоторых случаях.

В основном жители Приволжья видят дипфейки в виде развлекательного контента в интернете (71%) или в рекламе (21%). Однако технология все чаще используется для мошеннических схем: 18% респондентов сталкивались с имитацией родственников и друзей, а 11% — с дипфейками коллег. Чаще всего с попытками кражи данных через образ коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются реже (20% и 18% соответственно), а в микробизнесе не фиксировались вовсе.

57% опрошенных, столкнувшихся с мошенничеством, отметили, что злоумышленники связывались с ними через общедоступные мессенджеры. Самой популярной платформой для атак стал Telegram (100% случаев), далее следуют социальная сеть «ВКонтакте» (25%) и W******p (25%).

«Цифровые технологии, включая нейросети, открывают безграничные возможности для бизнеса, но одновременно требуют от компаний повышенной цифровой гигиены. Как показывает исследование, угроза дипфейков уже стала реальной для многих предприятий. Именно поэтому в наших продуктах мы делаем ставку не только на инновации, но и на встроенную безопасность. Так, например, в МТС Линк мы тестируем детектор дипфейков от VisionLabs», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.