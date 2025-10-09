Curator и Nubes подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Компании Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, и Nubes, провайдер безопасных облачных сервисов для бизнеса, объявили о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве, направленного на развитие инновационных решений в области облачных сервисов и информационной безопасности.

Меморандум закрепляет намерение сторон выстраивать долгосрочное партнёрство, основанное на обмене экспертизой, совместных исследованиях и создании лучших практик информационной безопасности.

Curator и Nubes планируют объединить усилия для развития и популяризации систем облачной сетевой доступности, повышения совместимости продуктов и сервисов в интересах клиентов и совершенствования функциональности действующих и перспективных решений.

Сотрудничество будет строиться на принципах равноправия, взаимной выгоды и защиты конфиденциальной информации. При этом меморандум не накладывает финансовых обязательств, а определяет стратегические рамки взаимодействия сторон.