Fuzzy Logic Labs и Pay2Me повысят безопасность онлайн-платежей

Компании Fuzzy Logic Labs (входит в ГК «Ростелеком») и Pay2Me объявили о стратегическом партнерстве. Совместное развитие современных цифровых финансовых сервисов и внедрение новых антифрод-решений позволят повысить уровень безопасности онлайн-платежей, считают партнеры.

В рамках партнерства антифрод-системы Fuzzy Logic Labs будут интегрированы в инфраструктуру Pay2Me. Технологии компании позволяют в реальном времени выявлять подозрительные транзакции, снижая риски мошенничества и обеспечивая высокую скорость обслуживания клиентов. Это особенно важно в условиях роста объемов электронных платежей и усиления требований регуляторов. Интеллектуальные антифрод-решения основаны на анализе больших данных, машинном обучении и поведенческих моделях, что позволяет фиксировать аномалии на ранних стадиях формирования угрозы. Таким образом, клиенты Pay2Me получат услугу с высокой скоростью и многоуровневой защитой.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs, сказала: «Наши алгоритмы анализа транзакций позволяют фиксировать аномалии еще на ранней стадии, когда риск мошенничества только формируется. В связке с технологичными платежными решениями Pay2Me мы выводим безопасность онлайн-платежей на принципиально новый уровень».

Павел Плохута, генеральный директор компании Pay2Me, отметил: «Для Pay2Me всегда было принципиально важно выстраивать доверие как с бизнесом, так и с частными клиентами. Партнерство с Fuzzy Logic Labs позволяет нам соответствовать требованиям регуляторов, а также предлагать рынку решения, где безопасность встроена в архитектуру платежных сервисов».

