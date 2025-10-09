ГК InfoWatch получила свидетельство на технологию «Картина дня сотрудника»

ГК InfoWatch получила от Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) свидетельство на научное произведение «InfoWatch Младший аналитик. Сервис «Картина дня сотрудника». Технология разработана для применения в DLP-системах и формирует описание работы сотрудника за корпоративным компьютером в рабочее время. Это помогает предотвращать и расследовать инциденты информационной безопасности.

Сервис «Картина дня сотрудника» является частью системы мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor. Он основан на новых методологических подходах и технологиях компьютерного зрения и ИИ. Сервис трансформирует данные из InfoWatch Activity Monitor в структурированный, логический и наглядный отчет о действиях человека за корпоративным компьютером в течение дня, при этом действия сопровождаются описанием. Система учитывает контекст — открытые программы, документы, сайты, динамику взаимодействия и переходов между ними. Это позволяет выявлять инсайты, труднодоступные при ручном анализе.

«Сервис “Картина для сотрудника” может быть полезен не только в работе подразделений информационной безопасности. Он может применяться в работе кадровых подразделений, для оценки эффективности труда, его можно использовать для сбора доказательной базы в правовых вопросах», — сказал директор юридического департамента ГК InfoWatch Леонид Гусев.

«Мы первыми разработали и внедрили способ анализа действий сотрудников, который трансформирует картинку с рабочего стола компьютера в полноценную картину рабочего дня. За каждым снимком зачастую скрыт контекст, который требует дополнительного изучения и анализа. Мы научили систему защиты данных понимать происходящее на экране в динамике и видеть ситуацию в целом. Несмотря на сложность технологии, новый сервис хорошо вписывается в рабочие процессы и позволяет сэкономить ресурсы», — сказал руководитель направления «Центр расследований» ГК InfoWatch Сергей Кузьмин.