Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Веб-сервисы
|

Каждый третий россиянин хранит важные данные только в почте — без копий и защиты

ИТ-компания «Киберпротект» совместно с платформой Unisender провела исследование привычек россиян, связанных с использованием электронной почты, и выяснила, что email остается не только средством общения, но и главным хранилищем чувствительной информации. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Согласно результатам опроса, девять из десяти россиян пересылают через электронную почту важные документы, чаще всего рабочие, чуть реже (28%) финансовые или медицинские. При этом почти треть пользователей (29%) хранит критичные данные исключительно в электронном почтовом ящике, а еще 39% сохраняют время от времени. Это означает, что у многих людей информация о работе, деньгах или здоровье сосредоточена в одном месте, не предназначенном для безопасного хранения.

При таком объеме чувствительной информации вопрос безопасности встает особенно остро. Говоря о потенциальных рисках, больше всего россиян беспокоит взлом аккаунта (25%), утечка данных (20%), потеря доступа к аккаунту (20%) и заражение вирусами (18%). Менее всего пользователи переживают из-за ошибки при отправке письма другому человеку (9%) и случайной потери писем или вложений (7%)

При этом половина респондентов считают почту надежным каналом передачи и получения данных, но 31% относятся к email с осторожностью. В числе наиболее распространенных мер защиты электронного почтового ящика россияне называют использование сложного уникального пароля (23%) и двухфакторной аутентификации (23%). Реже применяются антивирусные программы (15%), фильтрация писем (13%) или регулярное удаление старой переписки (11%). При этом наименее востребованными оказались резервное копирование (4%) и шифрование (3%) — именно те методы, которые способны серьезно снизить последствия потенциального взлома или потери переписки и ценных данных в ней. Примечательно, что 8% пользователей вообще не предпринимают никаких шагов по защите своего электронного почтового ящика.

Наконец, исследование показало, что россияне ожидают от сервисов применения дополнительных инструментов защиты. Среди приоритетов — многофакторная аутентификация (20%) и удобные механизмы восстановления аккаунта (18%), а также автоматическое шифрование вложений (16%), фильтры для проверки отправителей (17%) и автоматическое резервное копирование (9%). Показательно, что запрос пользователей на безопасность идет не только к провайдерам, но и к самим себе: ключевые меры защиты, которые респонденты считают эффективными, требуют личных усилий и дисциплины.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «Наше исследование показывает, что почта в сознании большинства россиян — это не только рабочий инструмент, но и цифровой архив, по сути — хранилище ценной информации. При этом многие недооценивают важность резервного копирования и системной защиты данных. Утрата доступа к почтовому ящику и потеря хранящейся в нем информации, файлов, документов, может стать критичной как для бизнеса, так и для личной жизни. Цифровая гигиена, резервное копирование, а главное, понимание правил хранения чувствительной информации, должны стать неотъемлемой частью повседневной практики».

Иван Ильин, коммерческий директор Unisender: «Электронная почта по-прежнему остается ключевым каналом коммуникации для большинства пользователей и бизнеса, а значит является потенциальным объектом атак. Это делает вопросы безопасности особенно актуальными. Наше исследование показало, что каждый пятый пользователь меняет пароль только после взлома — тревожный сигнал того, что многие по-прежнему недооценивают риски. Сегодня защита почтовых аккаунтов должна быть комплексной: только сочетание надежных технических инструментов и осознанного отношения к цифровой гигиене позволяет сохранить доступ к данным и снизить вероятность инцидентов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

ИТ-шников из Агентства по кибербезопасности США принудительно переводят на борьбу с мигрантами. Несогласным предлагают увольняться

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще