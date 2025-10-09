Каждый третий россиянин хранит важные данные только в почте — без копий и защиты

ИТ-компания «Киберпротект» совместно с платформой Unisender провела исследование привычек россиян, связанных с использованием электронной почты, и выяснила, что email остается не только средством общения, но и главным хранилищем чувствительной информации. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Согласно результатам опроса, девять из десяти россиян пересылают через электронную почту важные документы, чаще всего рабочие, чуть реже (28%) финансовые или медицинские. При этом почти треть пользователей (29%) хранит критичные данные исключительно в электронном почтовом ящике, а еще 39% сохраняют время от времени. Это означает, что у многих людей информация о работе, деньгах или здоровье сосредоточена в одном месте, не предназначенном для безопасного хранения.

При таком объеме чувствительной информации вопрос безопасности встает особенно остро. Говоря о потенциальных рисках, больше всего россиян беспокоит взлом аккаунта (25%), утечка данных (20%), потеря доступа к аккаунту (20%) и заражение вирусами (18%). Менее всего пользователи переживают из-за ошибки при отправке письма другому человеку (9%) и случайной потери писем или вложений (7%)

При этом половина респондентов считают почту надежным каналом передачи и получения данных, но 31% относятся к email с осторожностью. В числе наиболее распространенных мер защиты электронного почтового ящика россияне называют использование сложного уникального пароля (23%) и двухфакторной аутентификации (23%). Реже применяются антивирусные программы (15%), фильтрация писем (13%) или регулярное удаление старой переписки (11%). При этом наименее востребованными оказались резервное копирование (4%) и шифрование (3%) — именно те методы, которые способны серьезно снизить последствия потенциального взлома или потери переписки и ценных данных в ней. Примечательно, что 8% пользователей вообще не предпринимают никаких шагов по защите своего электронного почтового ящика.

Наконец, исследование показало, что россияне ожидают от сервисов применения дополнительных инструментов защиты. Среди приоритетов — многофакторная аутентификация (20%) и удобные механизмы восстановления аккаунта (18%), а также автоматическое шифрование вложений (16%), фильтры для проверки отправителей (17%) и автоматическое резервное копирование (9%). Показательно, что запрос пользователей на безопасность идет не только к провайдерам, но и к самим себе: ключевые меры защиты, которые респонденты считают эффективными, требуют личных усилий и дисциплины.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «Наше исследование показывает, что почта в сознании большинства россиян — это не только рабочий инструмент, но и цифровой архив, по сути — хранилище ценной информации. При этом многие недооценивают важность резервного копирования и системной защиты данных. Утрата доступа к почтовому ящику и потеря хранящейся в нем информации, файлов, документов, может стать критичной как для бизнеса, так и для личной жизни. Цифровая гигиена, резервное копирование, а главное, понимание правил хранения чувствительной информации, должны стать неотъемлемой частью повседневной практики».

Иван Ильин, коммерческий директор Unisender: «Электронная почта по-прежнему остается ключевым каналом коммуникации для большинства пользователей и бизнеса, а значит является потенциальным объектом атак. Это делает вопросы безопасности особенно актуальными. Наше исследование показало, что каждый пятый пользователь меняет пароль только после взлома — тревожный сигнал того, что многие по-прежнему недооценивают риски. Сегодня защита почтовых аккаунтов должна быть комплексной: только сочетание надежных технических инструментов и осознанного отношения к цифровой гигиене позволяет сохранить доступ к данным и снизить вероятность инцидентов».