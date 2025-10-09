Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Т-Банк» и Т2 договорились о совместном развитии цифровых сервисов для удобства клиентов

«Т-Банк» и Т2, российский оператор мобильной связи, подписали меморандум о сотрудничестве в области финтеха. Компании договорились о развитии совместных проектов для развития финтех-сервисов и повышения удобства для клиентов.

В частности, в рамках партнерства абоненты Т2 смогут видеть баланс, управлять тарифными опциями и в целом своим аккаунтом Т2 в приложении «Т-Банка», а также при необходимости сразу пополнить баланс телефона в мобильном банке ― без комиссии. Клиенты также смогут сэкономить время и настроить автоплатеж за услуги мобильной связи: оплата будет проходить автоматически при достижении минимального порога баланса или в выбранный клиентом день месяца.

В апреле 2025 г. возможность проверки баланса мобильного телефона через «Т-Банк» появилась у абонентов «Билайна», а до этого — у клиентов «Т-Мобайла». Теперь в приложение «Т-Банка» эти функции добавляются и для абонентов T2.

Также абоненты Т2 смогут управлять своими подписками и подключать дополнительные услуги от оператора ― пакеты минут и гигабайтов, мультиподписку MiXX ― напрямую из приложения «Т-Банка».

Кроме того, компании планируют интегрировать сервис моментальных платежей T-Pay в экосистему Т2. Клиенты смогут оплачивать услуги сотовой связи и другие действия в приложении T2 по кнопке T-Pay, при этом сразу видеть, какой кешбэк они получат.

Партнерство также предполагает запуск и других цифровых сервисов для удобства клиентов, в том числе в сфере трансграничных переводов.

