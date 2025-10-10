Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах

МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти половина жителей Южного федерального округа (42%) знакомы с понятием дипфейк. При этом не все респонденты могут точно описать, что это значит: около 14% воспринимают дипфейк как любую поддельную информацию или любой контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди тех, кто сталкивался с дипфейками, 65% астраханцев уверены, что могут распознать поддельный контент. Чаще всего жители встречали его в развлекательных видео и изображениях в соцсетях (48%), в рекламе (26%), а также в мошеннических схемах, когда злоумышленники имитировали родственников или друзей (29%) и известных личностей (19%). Основной канал распространения мошеннического контента – мессенджеры, а также телефонные звонки и платформы для видеоконференций.

По данным исследования платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк», около трети сотрудников компаний сообщают, что их работодатели информируют о рисках, связанных с дипфейками. Чаще всего это происходит на встречах, а также через внутренние посты, сообщения и курсы по информационной безопасности.

«Технологии дипфейков развиваются стремительно, и важно, чтобы люди понимали, как отличать подделку и защищаться от мошенников. В корпоративной среде подмена голоса или видео руководителя может привести к серьезным последствиям, поэтому мы внедряем в «МТС Линк» решения для их раннего выявления, включая детектор дипфейков VisionLabs», - отметил и.о. директора МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

