Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS

Bi.Zone и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих решений в ходе тестирования. Продукт Bi.Zone Secure DNS стабильно работает на отечественной операционной системе «Ред ОС» 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Технологическое партнерство «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS обеспечиваеь корректную интеграцию решений, их масштабируемость и надежную защиту корпоративной инфраструктуры от кибератак с применением протокола DNS.

Bi.Zone Secure DNS — решение для поиска и блокировки опасных доменов, фишинга, попыток эксфильтрации данных, DNS-туннелей, вредоносного ПО, командных серверов (C&C), а также алгоритмически сгенерированных доменов (DGA). Решение фильтрует DNS-трафик с использованием данных Bi.Zone Threat Intelligence, предоставляет прозрачную аналитику и защищает от сложных угроз, включая DNS-туннелирование и кеш-отравление. Развертывание в облаке, гибридном или локальном варианте позволяет адаптировать подключение под потребности компании.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Включенная в реестр российского ПО Минцифры России, она является частью экосистемы решений «Ред Софт», направленной на комплексное импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Продукты компании сертифицированы ФСТЭК России и используются в государственных органах, госкомпаниях и коммерческих организациях.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Для бизнеса важно сохранять высокую производительность, минимизировать риски сбоев и бесшовно интегрировать новые решения в существующую инфраструктуру. Совместимость продуктов с операционными системами гарантирует организациям надежную работу, поэтому мы последовательно развиваем сотрудничество с отечественными разработчиками. Поддержка Bi.Zone Secure DNS на «Ред ОС» создает для пользователей не просто стабильную связку, а надежную и защищенную среду».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Экосистема «Ред Софт» динамично развивается, объединяя все больше современных технологичных решений. Мы открываем новые сценарии применения «Ред ОС» в ИТ-инфраструктуре компаний и тем самым расширяем их возможности. Подтверждение совместимости с Bi.Zone Secure DNS — важный шаг в развитии безопасной цифровой экосистемы на базе отечественных решений».

Совместимость решений помогает организациям соответствовать регуляторным требованиям по переходу на отечественные решения, обеспечивая при этом фильтрацию трафика и защиту доменных имен.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Инструмент для противодействия кибератакам стали использовать в самих атаках

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13%

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще