Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS

Bi.Zone и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих решений в ходе тестирования. Продукт Bi.Zone Secure DNS стабильно работает на отечественной операционной системе «Ред ОС» 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Технологическое партнерство «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS обеспечиваеь корректную интеграцию решений, их масштабируемость и надежную защиту корпоративной инфраструктуры от кибератак с применением протокола DNS.

Bi.Zone Secure DNS — решение для поиска и блокировки опасных доменов, фишинга, попыток эксфильтрации данных, DNS-туннелей, вредоносного ПО, командных серверов (C&C), а также алгоритмически сгенерированных доменов (DGA). Решение фильтрует DNS-трафик с использованием данных Bi.Zone Threat Intelligence, предоставляет прозрачную аналитику и защищает от сложных угроз, включая DNS-туннелирование и кеш-отравление. Развертывание в облаке, гибридном или локальном варианте позволяет адаптировать подключение под потребности компании.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Включенная в реестр российского ПО Минцифры России, она является частью экосистемы решений «Ред Софт», направленной на комплексное импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Продукты компании сертифицированы ФСТЭК России и используются в государственных органах, госкомпаниях и коммерческих организациях.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Для бизнеса важно сохранять высокую производительность, минимизировать риски сбоев и бесшовно интегрировать новые решения в существующую инфраструктуру. Совместимость продуктов с операционными системами гарантирует организациям надежную работу, поэтому мы последовательно развиваем сотрудничество с отечественными разработчиками. Поддержка Bi.Zone Secure DNS на «Ред ОС» создает для пользователей не просто стабильную связку, а надежную и защищенную среду».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Экосистема «Ред Софт» динамично развивается, объединяя все больше современных технологичных решений. Мы открываем новые сценарии применения «Ред ОС» в ИТ-инфраструктуре компаний и тем самым расширяем их возможности. Подтверждение совместимости с Bi.Zone Secure DNS — важный шаг в развитии безопасной цифровой экосистемы на базе отечественных решений».

Совместимость решений помогает организациям соответствовать регуляторным требованиям по переходу на отечественные решения, обеспечивая при этом фильтрацию трафика и защиту доменных имен.