«СберСтрахование» и «Билайн» объединились для борьбы с актуальными киберугрозами

«Билайн» и «СберСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной защиты и цифрового обслуживания клиентов. В частности, стороны договорились работать над повышением безопасности телефонных разговоров.

Подписи под документом поставили директор по работе с ключевыми клиентами «ВымпелКома» Герман Бородов и директор корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян.

Отдельное внимание планируется уделить сервисам по защите каналов связи с применением отечественных алгоритмов шифрования по ГОСТ и многофакторной аутентификации. Важной частью сотрудничества станет повышение цифровой грамотности клиентов — от безопасного использования мобильной связи и интернета до выбора надежных страховых продуктов.

Сегодня, когда количество кибератак и попыток мошенничества продолжает расти, особенно важно совершенствовать инструменты защиты от сетевых нападений. «СберСтрахование» и «Билайн» объединяют опыт и технологии для защиты бизнеса и простых пользователей от DDoS-атак (от англ. Distributed Denial of Service — «распределенный отказ в обслуживании»), фишинга и других сетевых рисков, а также их последствий.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «Билайна», сказал: «Билайн» обладает обширной технологической экспертизой в области больших данных, речевой аналитики и кибербезопасности. Наши решения уже доказали свою эффективность в повышении коммерческих показателей и безопасности бизнеса. Для нас большая честь стать стратегическим партнером «Сбербанк страхования». Уверен, наше сотрудничество будет способствовать созданию передовых отраслевых практик и формированию новых стандартов в области защиты и цифрового обслуживания клиентов на страховом рынке».

Зара Геворкян, директор корпоративного страхования «СберСтрахования», отметила: «Сегодня злоумышленники используют кибератаки как против компаний, так и против простых людей. Особенно распространены случаи телефонного мошенничества, когда атакующие через звонки пытаются получить доступ к личным данным или выманить деньги. В таких условиях крайне важно, чтобы страховые компании и бизнес работали вместе, объединяя силы для защиты интересов клиентов и обеспечения безопасности. Мы надеемся, что наше партнёрство с крупнейшей телекоммуникационной компанией позволит нам активнее совершенствовать страховые продукты и сервисы, делая защиту от киберугроз более эффективной. У «СберСтрахования» есть опыт разработки таких программ, в частности, в прошлом году мы запустили сервис, которые позволяет отфильтровать звонки мошенников и заблокировать их ещё до первого гудка. Кроме с того, мы с 2017 г. предлагаем бизнесу программы страховой защиты от кибератак».