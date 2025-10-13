Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Команда МГТУ им. Н.Э. Баумана и Security Vision успешно выступила на соревнованиях «Киберарена» форума GIS DAYS 2025

1-2 октября 2025 года в рамках форума GIS DAYS прошли масштабные соревнования «Киберарена» на собственном киберполигоне. В этом году турнир собрал восемь атакующих (Red Team) и четыре защитные (Blue Team) команды, сражающиеся в реалистичных условиях динамичной цифровой среды.

Отлично проявила себя команда Bug Busters в составе Blue Team, которую представили студенты кафедры ИУ10 «Защита информации» и сотрудники компании Security Vision. Несмотря на повышенную сложность соревнований — масштаб инфраструктуры вырос в 10 раз, а уровень атак — в 5 раз по сравнению с предыдущими годами — защитникам удалось проявить высокий профессионализм и выдержать интенсивное давление со стороны «красных». В результате Bug Busters, участвовавшие дистанционно из SOC МГТУ им. Н.Э. Баумана, завоевали второе место среди команд-защитников, а их инфраструктура была признана «Самой атакуемой». При этом стоит упомянуть, что соревнования проходили в условиях, максимально приближённых к реальным кибератакам.

Организаторы отметили, что в этом году «Киберарена» стала настоящим испытанием для киберспециалистов: защитникам приходилось работать в условиях высокого фонового шума, атаки строились по многошаговым цепочкам (Cyber Kill Chain), а инфраструктура была оснащена современными средствами защиты – от SIEM-систем до анализаторов сетевого трафика и межсетевых экранов уровня web-приложений.

security-vision.png

«Для нас главной была возможность проверить свои силы в условиях, максимально приближённых к реальным киберугрозам, — отметил Николай Гончаров, директор Департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision. — Такие соревнования дают бесценный опыт киберучений: работа в режиме ограниченного времени, отработка взаимодействия в команде, анализ сложных атак в условиях фонового шума. Мы гордимся нашей командой и тем, как они справились с вызовами».

