НАЦ аттестовал облачную платформу «Спикател»

Национальный аттестационный центр (НАЦ, группа компаний «Информзащита») провел аттестацию на соответствие требованиям к первому уровню защищенности персональных данных облачной платформы «Спикател», расположенной в ЦОДах в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Эксперты НАЦ провели комплекс работ для достижения положительного результата аттестационных испытаний. По результатам проведенных работ «Спикател» получил Аттестат соответствия требованиям к первому уровню защищенности – УЗ-1, который является наивысшим уровнем защищенности персональных данных в соответствии с российским законодательством.

«Пользователям облачных платформ крайне важно знать, что их данные защищены. Аттестация становится подтверждением, что клиенты могут доверять предоставляемому сервису. Получение аттестата соответствия для «Спикател» – это не только выполнение требований законодательства, но и определенный знак качества оказываемых услуг», — сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин.

НАЦ в дальнейшем также будет проводить работы по периодическому контролю на соответствие уровню защищенности платформы «Спикател».

