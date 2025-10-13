Интеграция
Вышел Traffic Inspector 3.0.2.924 rev 1 с улучшениями в работе оповещений и интерфейса

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выпуске ревизии 1 для Traffic Inspector версии 3.0.2.924. Обновление содержит ряд исправлений и доработок, которые улучшают работу системы оповещений через Telegram и устраняют обнаруженные ошибки в интерфейсе.

Ключевые изменения в ревизии 1: улучшение сервиса Telegram-оповещений. Сервис был распараллелен на несколько потоков, что повышает его надежность и скорость работы. Также реализована возможность параллельной отправки сообщений для разных типов системных событий; исправления в системе безопасности. Устранена ошибка вывода оповещений в модуле IDS/IP; оптимизация администрирования: решена проблема с дублированием записей о пользователях в мониторе работы; доработан интерфейс добавления пользователей и ограничена возможность их случайной блокировки; добавлена кнопка для быстрого открытия окна портала управления.

«Данная ревизия направлена на повышение стабильности и отзывчивости системы, — сказал старший разработчик ПО Traffic Inspector Максим Яхимович. — Мы продолжаем плановую работу по оптимизации производительности и удобства Traffic Inspector для наших пользователей».

