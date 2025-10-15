От доверия к риску: россияне передают пароли даже незнакомым людям

«Почта Mail» и Hi-Tech Mail провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к передаче доступа к своим аккаунтам другим пользователям. По результатам опроса, большинство респондентов чаще всего доверяют свои аккаунты членам семьи (50%). Реже пары логин-пароль оказываются у друзей (12%) или коллег (8%). При этом каждый третий (30%) хотя бы раз делился данной информаций с другими незнакомыми людьми, что значительно повышает риски компрометации данных. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 5515 россиян из разных регионов России.

Несмотря на понимание рисков, половина опрошенных (47%) не применяют никаких мер безопасности при передаче данных. Остальные стараются контролировать ситуацию: 19% отслеживают действия через уведомления, 15% ограничивают права доступа, а 12% меняют пароли спустя время.

Отношение к безопасности при этом остается неоднозначным. Лишь 16% респондентов отметили, что сильно беспокоятся о возможных угрозах. Каждый третий — немного, а более половины (56%) вовсе не испытывают тревоги.

Главными причинами передачи доступа остаются удобство и совместное использование сервисов — об этом сообщили 30% и 28% респондентов соответственно. Еще 21% признались, что делятся аккаунтами ради экономии на подписках, а 21% — из-за экстренных ситуаций.

При этом каждый десятый пользователь уже сталкивался с негативными последствиями передачи доступа — от конфликтов до потери данных или взлома.

Большинство респондентов (52%) считают, что делиться аккаунтом с близкими недопустимо и возможно только в исключительных случаях. 42% уверены, что это можно делать всегда.

Наконец, более 60% пользователей считают важным или очень важным иметь возможность восстановить контроль над аккаунтом после его передачи, что подтверждает растущую осведомленность в сфере цифровой безопасности.