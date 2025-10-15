Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в банках
|

«Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ

Компания «Турбо Облако», облачный провайдер, получила заключение о соответствии инфраструктуры требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 57580.1–2017, регулирующего защиту информации в финансовом секторе. Этот стандарт устанавливает строгие критерии безопасности для банков, страховых компаний, брокеров и финтех-проектов и подтверждает, что облачная платформа обеспечивает защиту данных в соответствии с требованиями Центрального банка России. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

ГОСТ Р 57580.1–2017 — один из ключевых стандартов в области кибербезопасности финансовых организаций. Он определяет комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа, утечек и кибератак, включая управление доступом, мониторинг событий безопасности и криптографическую защиту данных. Для клиентов это означает возможность безопасно размещать критически важные информационные системы в «Турбо Облаке» и выполнять требования регуляторов без необходимости разворачивать собственную инфраструктуру.

«В финансовом секторе безопасность данных — не просто функция, а фундамент доверия и устойчивости. Для наших клиентов соответствие ГОСТ Р 57580 — ключевое условие при выборе облачной платформы. Полученное заключение подтверждает, что наш продукт отвечает самым строгим нормам информационной безопасности, включая требования регуляторов», — отметил генеральный директор компании «Турбо Облако» Александр Обухов.

Помимо соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017, инфраструктура «Турбо Облака» сертифицирована по международным и российским стандартам информационной безопасности, включая ISO/IEC 27001:2013 (система менеджмента информационной безопасности), ISO/IEC 27017:2015 (защита данных в облачных сервисах), ISO/IEC 27018:2019 (защита персональных данных в облаке), PCI DSS 4.0.1 (безопасность обработки платежных данных), а также аттестована в соответствии с требованиями приказов ФСТЭК России по защите персональных данных согласно 152-ФЗ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки»

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще