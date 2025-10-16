Интеграция
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Отечественный ИИ в Туле выявит самокатчиков-нарушителей

Компания NtechLab в пилотном режиме запустила в Туле видеоаналитику на базе искусственного интеллекта для создания комфортной городской среды. Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгуливает собаку в неположенных местах или «лихачит» на самокатах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Во время отработки технологий ИИ будет использоваться на нескольких улицах и аллеях Тулы. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер в этих точках и за доли секунд распознает нарушение, сигнализируя об этом соответствующим службам.

Помимо этого, в рамках пилотного проекта нейросети от NtechLab помогут Туле поддерживать чистоту городских контейнерных площадок и следить за соблюдением графика вывоза мусора. ИИ способен определять переполненность контейнеров и навалы мусора вокруг них, а также фиксировать автомобили, которые мешают подъезду мусоровоза к площадке.

«Еще летом этого года мы совместно с министерством цифрового развития и связи Тульской области наметили наиболее приоритетные направления сотрудничества. NtechLab разработал для регионов широкий спектр решений, которые благотворно влияют на городскую среду, делают города более комфортными и даже, благодаря мониторингу контейнерных площадок, более экологичными», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«В июне на конференции ЦИПР Тульская область и NtechLab подписали соглашение о сотрудничестве для определения возможности реализации в регионе положений Стратегии развития информационного общества до 2030 года. Оно подразумевает проработку возможности применения технологий ИИ в экономике, социальных сферах, в городской среде. Эти шаги также реализуются для выполнения задач Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г.», — сказал министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин.

Видеоаналитика NtechLab на базе искусственного интеллекта уже применяется в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях. Пилотные проекты также реализованы в Свердловской, Ярославской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

