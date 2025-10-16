Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Positive Technologies проверила безопасность разработки портала исследований и аналитики АФТ

В рамках работ по повышению уровня безопасности портала исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» была проведена статическая проверка кода (SAST) и анализ сторонних компонентов кода (SCA) с использованием продукта PT Application Inspector.

Это позволило исследовать исходный код без его запуска для выявления уязвимостей, ошибок и недочётов. Проверка была выполнена командой Positive Technologies перед релизом в продуктивную среду с применением актуальных практик в области безопасной разработки.

«Регулярные проверки кода с использованием решений класса SAST — это ключевой элемент жизненного цикла разработки современных ИТ-систем. Они помогают вовремя находить скрытые уязвимости, предотвращают возможные инциденты ИБ, а также обеспечивают защиту персональных и корпоративных данных. Такие аудиты укрепляют доверие пользователей и партнёров, ведь продукт демонстрирует не только функциональность, но и высокий уровень безопасности», — отметил руководитель управления информационной безопасности ассоциации «ФинТех» Александр Товстолип.

«Аналитика и бенчмаркинг в АФТ помогает развивать технологии для финансового рынка. Участники ассоциации могут сравнить свои показатели со средним по отрасли и скорректировать стратегию своего технологического развития. Цель создаваемого портала исследований и аналитики – способствовать росту наших участников. Конфиденциальность и безопасность обмена и хранения данных на портале – это точно конкурентное преимущество, которое мы обеспечиваем благодаря решениям отечественных разработчиков» — сообщила Марианна Данилина, руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ.

«Веб-ресурсы по-прежнему остаются наиболее уязвимыми и удобными целями для хакеров. Понимая эти риски, ответственные команды разработчиков уже давно интегрируют принципы безопасной разработки в повседневный процесс, включая автоматизированные проверки вроде SAST и анализа сторонних компонентов в кодовой базе. Ассоциация «ФинТех» демонстрирует зрелый подход к обеспечению безопасности своих ресурсов: выявление уязвимостей на ранних этапах минимизирует угрозы и в конечном итоге ускоряет вывод надежного, стабильного продукта в паблик», — сказал Алексей Антонов, директор по развитию бизнеса безопасной разработки, Positive Technologies.

