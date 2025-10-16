Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Солар» и «Гарда» создают центр экспертизы в сфере кибербезопасности

Группы компаний «Солар» и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности. Компании запускают отраслевой центр экспертизы кибербезопасности, который объединит усилия двух вендоров в области инноваций и внедрения лучших российских и мировых технологических практик. В число приоритетных отраслей для двух компаний вошли финансовый, телекоммуникационный, промышленный сектор, ИТ-индустрия, ритейл и электронная коммерция, медиабизнес.

«Запуск центра экспертизы — ответ на сегодняшние вызовы киберустойчивости российских цифровых систем. Совместно мы сможем не только отслеживать глобальные тренды, но и немедленно воплощать их в работающие инструменты, повышая уровень защищенности наших клиентов и целых отраслей экономики», — сказал Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда».

В рамках центра экспертизы в кибербезопасности компании намерены содействовать разработке и внедрению инновационных технологий, включая инициативы по повышению эффективности отраслевых проектов. «Солар» и «Гарда» также планируют взаимодействие в сфере разработки, тестирования и применения решений в рамках комплексных проектов по кибербезопасности, что позволит сформировать бесшовный пользовательский опыт для компаний, использующих решения обоих вендоров.

«Мы последовательно расширяем партнерство с компаниями, которые обладают глубокой экспертизой в области разработки и внедрения ИБ-технологий. Таким образом вместе мы формируем среду для изучения трендов и их адаптации к реальным задачам российского бизнеса, выявляем новые востребованные ниши и перспективные сферы для сотрудничества IT- и ИБ-вендоров», − сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Продуктовый портфель «Гарда» охватывает более 10 систем и сервисов, построенных на собственных технологиях, сертифицированных ФСТЭК и включенных в реестр российского ПО.

Технологический портфель «Солара» в свою очередь объединяет около 30 продуктов и сервисов в сфере кибербезопасности, включая собственные технологии в области DLP- и SWG-платформ, решения в области сетевой безопасности, безопасной разработки, анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ. Управляемые сервисы кибербезопасности (MSSP), в основе которых лежит крупнейшая Big Data по киберугрозам в России, также усиливают позиции «Солара».

