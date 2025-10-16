Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

В системе расследования инцидентов Staffcop появились решения для распознавания аудио и быстрой проверки электронных писем ​

Компания «Атом Безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур») выпустила новую версию системы расследованию инцидентов Staffcop Enterprise 5.7. Разработчики внедрили сервер для распознавания звука, новый почтовый граббер, функции перехвата сообщений в «Яндекс.Мессенджере», улучшили утилиту удаленной установки. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервер распознавания звука помогает выявлять мошеннические схемы и конфликты на основе идентифицированных записей. Также обнаруживает в речи пользователя триггерные слова, которые могут указывать на неправомерные действия или нарушения. Возможность развернуть собственный сервер распознавания позволяет исключить передачу внутренней информации за пределы организации и избежать дополнительных затрат на лицензию коммерческого сервера.

Новый почтовый граббер, программа для сбора информации из внешних ресурсов, обрабатывает более 10 тыс. писем в день, помогая выявлять риски и неправомерные действия в коммуникациях сотрудников. Работа нового асинхронного граббера позволит использовать систему в крупном корпоративном секторе и решать более широкий спектр задач, связанных с комплаенсом.

Также в новой версии Staffcop реализован перехват сообщений в «Яндекс.Мессенджере». Контроль этого канала расширяет возможности системы по выявлению и расследованию инцидентов внутренней безопасности — как информационной, так и экономической.

Реализован также перехват ввода и вывода команд в терминалах macOS. Это позволяет контролировать один из самых эффективных инструментов, который может использовать злоумышленник для нанесения ущерба компании.

Еще одно обновление — инсталляция агентов на большом парке компьютеров с помощью новой версии утилиты удаленной установки. Она снижает нагрузку на администратора и сеть, делает процесс установки и обновления более наглядным и прозрачным и позволяет работать со списками компьютеров в формате csv.

Кроме этого, в новой версии Staffcop реализован учет времени участия сотрудников во встречах ВКС. Это позволяет оценить нагрузку на сотрудника в течение рабочего дня. Раньше функция работала на Windows, а теперь ее можно использовать на компьютерах с ОС Linux.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды»: «Новый релиз Staffcop делает систему расследования инцидентов и выявления внутренних рисков еще эффективнее, усиливая контроль над каналами коммуникации — от корпоративной почты и мессенджеров до аудиозаписей. Новые функции ускоряют расследования, делают защиту данных надежнее, сохраняя удобство для администраторов и прозрачность для бизнеса».

