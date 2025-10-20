Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
На базе Smart Monitor теперь можно развернуть Security Data Lake

Компания VolgaBlob расширила сценарии применения своего флагманского продукта Smart Monitor, предназначенного для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Теперь платформа может применяться как Security Data Lake (озеро данных безопасности). Это открывает возможности для глубокого ретроспективного анализа данных и выявления сложных длительных атак. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

35% кибератак в 2024 г. продолжались больше месяца. В случае с целевыми атаками их глубина, как показывает практика, может доходить до нескольких лет. Традиционные SIEM-решения, ориентированные преимущественно на оперативный потоковый анализ событий за короткий период времени — в среднем от семи дней до месяца — не всегда эффективны для выявления и расследования таких угроз.

«Архитектура большинства SIEM ориентирована на корреляцию и обнаружение событий в реальном времени или “в потоке”. Это эффективно для выявления киберугроз “на лету”, но ограничивает возможности глубинного ретроспективного анализа и поиска следов злоумышленника. В результате SIEM реагирует на вспышку, но может пропустить тлеющий месяцами пожар. Security Data Lake — логичное и необходимое развитие инфраструктуры безопасности, которое закрывает эту “слепую зону”», — сказал Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

Озеро данных безопасности, развернутое на платформе Smart Monitor, помогает организовать масштабируемое хранилище огромных потоков информации, относящейся к безопасности. В него могут поступать данные из любых источников — сетевые логи, телеметрия с агентов, события от облачных сервисов. В отличие от SIEM, Security Data Lake в большинстве своем не требует жесткой схемы для записываемых данных: информация хранится «как есть» и может быть обработана и структурирована уже в момент запроса или аналитики. Это позволяет использовать данные в любое время, когда они будут необходимы.

Такой подход позволяет работать с максимально широким объемом исходных данных, которые хранятся длительное время — год и более — для ретроспективного анализа без потери деталей и контекста. Причем в сравнении с классическими системами управления событиями ИБ, использование Security Data Lake на базе Smart Monitor может сокращать расходы на лицензии и общую стоимость владения до 50%.

Дополнительная особенность таких инструментов в том, что функциональность Security Data Lake выходит за рамки задач безопасности. С помощью аналитического инструмента другие подразделения — например, ИТ, производство, HR — могут видеть полную картину происходящего в корпоративной инфраструктуре и принимать обоснованные управленческие решения. Среди уже реализованных VolgaBlob сценариев — балансировка нагрузки на сотрудников и снижение ФОТ на переработки, контроль дисциплины запуска линий на производстве, а также расследование хищений на складах через ретроспективный анализ метаданных.

«SIEM и Security Data Lake — это не конкурирующие, а взаимодополняющие технологии. В идеальном сценарии эти системы работают в тандеме: SIEM фиксирует подозрительную активность в реальном времени для немедленного реагирования. А Security Data Lake позволяет проследить полную картину: когда эта активность началась, какие системы были затронуты, и были ли похожие паттерны в прошлом. Вместе они обеспечивают полную видимость угроз и повышают вероятность обнаружения даже самых сложных из них. И в Smart Monitor эти технологии могут быть объединены в одном продукте, без необходимости сложной интеграции разрозненных систем класса мониторинга и средств защиты», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

