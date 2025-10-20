RED Security: хакеры атакуют транспортные организации

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщает о росте числа DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта. За сентябрь 2025 г. оно превысило полторы тысячи инцидентов, что почти вдвое больше, чем за все первое полугодие 2025 г. об это CNews сообщили представители RED Security.

Аналитики сервиса по защите от DDoS-атак RED Security Anti-DDoS отмечают, что аналогичный тренд, хотя и в меньшем масштабе, был зафиксирован в 2024 г. Тогда объем атак на эту отрасль в III квартале 2025 г. также превысил показатели предыдущего полугодия – примерно на треть. Однако, если в 2024 г. число DDoS-атак на отрасль начало расти в июле и достигло пика к сентябрю, в 2025 г. повышение активности злоумышленников целиком пришлось на сентябрь. Аналитики связывают этот тренд с началом делового сезона, когда простой в работе транспортных и логистических организаций был бы наиболее заметен для пользователей и мог бы нанести максимальный финансовый и репутационный ущерб.

«Мы уже видели в публичном поле ряд кейсов взлома компаний из этой сферы. Эти инциденты показывают, что ключевой целью хакеров является нарушение логистических цепочек и связанный с этим общественный резонанс. При этом сфера логистики и транспорта является одной из самых цифровизованных, и непрерывность ее бизнес-процессов напрямую зависит от штатной работы целого ряда ИТ-систем. На них можно повлиять не только с помощью технически сложных методов, но и путем проведения DDoS-атак, организовать которые гораздо проще и дешевле», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

В сентябре 2025 г. самая продолжительная DDoS-атака на логистическую компанию длилась более суток – 37,5 часов. Аналитики RED Security Anti-DDoS отмечают, что на данный момент возросла только частота атак, а их интенсивность и длительность остаются на среднем уровне.

«Возможно, злоумышленники таким образом тестируют, насколько защищены те или иные компании, перед действительно долгими и мощными атаками. Эта тактика может быть направлена на более эффективное распределение ресурсов, которое позволило бы им единовременно охватить как можно больше организаций», – сказал Михаил Горшилин.

Эксперты RED Security рекомендуют организациям сферы логистики и транспорта использовать технические средства защиты от атак на веб-приложения, включая решения классов Anti-DDoS, Web Application Firewall (WAF) и Antibot.