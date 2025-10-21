InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики

Новые возможности промышленного межсетевого экрана ГК InfoWatch реализованы для повышения уровня защищенности критической инфраструктуры, промышленных и энергетических объектов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.15. В обновлении добавлена возможность защиты каналов сбора информации с отечественных приборов учета энергии благодаря поддержке промышленного протокола СПОДЭС и внедрен ряд других важных функциональных особенностей.

Глубокая инспекция протокола СПОДЭС позволяет InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.15 повысить безопасность передачи данных с приборов учета энергии. СПОДЭС — это единый открытый протокол передачи информации с интеллектуальных приборов учета электроэнергии разработки ПАО «Россети». Новый функционал межсетевого экрана актуален для объектов промышленности и энергетики — эксперты InfoWatch фиксируют рост атак на эту инфраструктуру, при этом действия злоумышленников зачастую направлены на саботаж.

Дополнительные функциональные возможности InfoWatch ARMA Industrial Firewall реализованы согласно запросам заказчиков из промышленного и энергетического секторов. Например, появилась возможность быстро загружать индикаторы компрометации от ФСТЭК России и сразу внедрять защитные меры. Индикаторы компрометации — это конкретные признаки или метрики, позволяющие обнаружить потенциальные ИБ-угрозы. Раньше они требовали ручного ввода.

Также в InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.15 расширены возможности интеграции и автоматизации, система обеспечения безопасности инфраструктуры стала проще в управлении, а расширенный мониторинг состояния межсетевого экрана по протоколу SNMP и удобный контроль состояния дисков помогают быстро обнаруживать и предотвращать сбои, снижая простой и расходы.

«InfoWatch стремится занять лидирующие позиции на рынке кибербезопасности объектов промышленности и энергетики, поэтому в линейку решений InfoWatch ARMA внедряются востребованные в этих секторах возможности. Они позволяют быстрее реагировать и на новые угрозы, и на требования регуляторов. Новая версия InfoWatch ARMA Industrial Firewall поддерживает глубокий разбор протокола СПОДЭС и автоматическую загрузку индикаторов компрометации от ФСТЭК России, что сокращает время на настройку системы, снижает риски остановки производства и позволяет выполнить нормативы сфере КИИ», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Михаил Яблоков.