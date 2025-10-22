Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Информзащита» предложит клиентам платформу Smart Monitor

Центр мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» и разработчик VolgaBlob объявили о заключении стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на усиление защиты клиентов IZ:SOC за счет расширенного мониторинга и оперативного реагирования на кибератаки с помощью решения Smart Monitor. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Центр IZ:SOC предоставляет клиентам полный спектр услуг в области мониторинга и реагирования на инциденты ИБ, их расследования, анализа защищенности, тестирования на проникновение и защиты конечных точек. В рамках партнерства в экосистему IZ:SOC войдет платформа Smart Monitor от VolgaBlob, которая обеспечивает зонтичный ИТ-мониторинг, используется для построения SOC/SIEM и Security Data Lake, а также анализа бизнес-процессов.

На базе платформы можно обеспечить полный контроль за инфраструктурой клиента, включая отслеживание работы систем, прогнозирование проблем и реагирование на угрозы и сбои. Кроме того, в Smart Monitor доступен не только анализ логов и событий в реальном времени (функциональность SIEM), но и расширенные возможности ретроспективного хранения и анализа данных – по модели Security Data Lake. Это позволяет обнаруживать даже протяженные атаки и повышает уровень безопасности данных в бизнесе.

В IZ:SOC ожидают, что в первую очередь платформа Smart Monitor будет востребована со стороны бизнес-заказчиков для создания собственных SIEM и in-house SOC, а также дальнейшего развития сервисов безопасности.

«Партнерство с VolgaBlob расширяет наш портфель решений и открывает новые возможности в сфере киберзащиты для наших клиентов. Кроме того, мы заинтересованы в реализации собственных контентных модулей на базе Smart Monitor – так клиенты смогут получить доступ к нашей экспертизе “из коробки”. Все это позволит нам еще точнее отвечать на запросы рынка, внедряя решения, которые максимально эффективны и адаптивны для бизнеса, обеспечивая при этом реальную защищенность и контроль ИТ-инфраструктуры», – сказал Александр Матвеев, директор Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты».

«Объединив экспертизу IZ:SOC в области мониторинга и противодействия кибератакам с возможностями нашей платформы Smart Monitor, мы предоставим клиентам лучший сервис для комплексной защиты и анализа информации. Наша задача – превратить огромные объемы данных в понятные и своевременные действия, и текущее партнерство делает такой подход реальностью», – отметил Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

