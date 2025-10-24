Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД

Ассоциация больших данных (АБД) разработала функциональную модель оценки риска при обмене чувствительными данными, включая медицинские данные, и занимается формированием стандартов в области риск-ориентированного подхода, рассчитывая на реализацию в России пилотных проектов по внедрению таких подходов. Об этом CNews сообщили представители АБД.

«Сейчас Ассоциация больших данных разрабатывает стандарты по оценке рисков при обезличивании и иной защищенной обработке данных. Мы готовы поделиться ими с коллегами из Минздрава. Мы также рассчитываем на запуск экспериментального правового режима по реализации функциональной модели обмена с созданием доверенных посредников и центров компетенций. Учитывая, что у участников АБД есть проекты, связанные с медициной и медицинскими данными, мы заинтересованы в соответствующей работе и готовы оказать содействие в разработке нормативной документации», – сказала директор по стратегическим проектам АБД Ирина Левова.

По словам директора по стратегическим проектам АБД, специфика обращения медицинских данных требует создания особой модели обмена, в которой связующим звеном могли бы выступить центры компетенций.

«Когда мы говорим о медицинских данных, то сталкиваемся со спецификой: они регулируются иными законами и не попадают под регулирование в рамках госозера. Здесь абсолютно точно необходимо прорабатывать дополнительные инструменты и проводить экспертизу, которую невозможно сделать без сотрудников медотрасли и профильного министерства. На стороне Минздрава и подведомственных организаций могут быть созданы центры компетенций, которые станут связующим звеном между участниками сферы обмена данными и регулятором. Их основные задачи – формировать повестку для регулирования, стандарты по качеству и условия пользования данными при условии обеспечения безопасности», – сказала Ирина Левова.

Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков уточнил, что Минздрав заинтересован в поиске решения относительно рынка медицинских данных и рассмотрит предложения Ассоциации. По его словам, необходимо «найти то решение, которое при активном движении и развитии отрасли позволит соблюдать права граждан». «В этом смысле мы отвечаем и за информационную безопасность, и за развитие искусственного интеллекта. К сожалению, во многом эти две тематики являются противоположными, поэтому мы – за поиск компромиссного решения», – ответил он.

Рынок медицинских данных в России растет экспоненциально. В 2024 г. объем электронных медицинских документов, зарегистрированных в ЕГИСЗ, составил 1,7 млрд против 76 млн в 2021 г. А за девять месяцев 2025 г., по данным Минздрава России, уже достиг 1,6 млрд. Согласно недавнему исследованию Kept, объем рынка медицинских данных по состоянию на 2024 г. оценивался до 4,2 млрд руб., среднегодовой совокупный темп роста составил 8-10%.

«Критически важно обеспечить безопасность медицинских данных, в то же время, не теряя в технологическом развитии. Государство видит добавленную стоимость в реализации продуктов на основе аналитики данных: для системы здравоохранения это может быть огромным импульсом. В будущем, используя аналитику на основе таких данных, мы могли больше знать о природе заболеваний, безопасности и эффективности препаратов, могли бы прогнозировать спрос на лекарства, точнее планировать закупки, что поспособствовало бы оптимизации бюджетных трат», – сказала Ирина Левова.

Говоря о безопасности медицинских данных при их объединении, Ирина Левова подчеркнула, что сегодня разработаны инструменты, позволяющие эффективно защищать данные и снижать риски. «К примеру, в банковском секторе достаточно активно используются конфиденциальные вычисления. Также Академия криптографии написала научно-исследовательскую работу по федеративному обучению. Эти технологии хотелось бы попробовать на отрасли медицинских данных, например, в формате экспериментального правового режима – оценить их эффективность, риск повторной идентификации при объединении данных. При этом если контур, в котором осуществляется такое объединение, будет соответствовать требованиям критической информационной инфраструктуры, риск утечки этих объединенных данных нивелируется», – отметила она.