Сбербанк предложил создать Альянс БРИКС для борьбы с киберугрозами

В рамках подписания Конвенции ООН против киберпреступности в ходе круглого стола МИД России на тему «Наращивание потенциала и техническое содействие» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов представил данные о растущих международных киберугрозах и предложил странам для защиты объединить усилия в рамках Альянса БРИКС по кибербезопасности. Дорожную карту формирования альянса Станислав Кузнецов предложил рассмотреть на специальном заседании саммита БРИКС в Индии в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня по всему миру еженедельно каждая организация сталкивается в среднем с 2 тыс. атак, при этом многие компании, особенно малого и среднего бизнеса, к этому не готовы. Если говорить о странах БРИКС, то в Китае за последний год количество кибератак выросло почти на треть, Бразилия также столкнулась с резким ростом киберугроз, в Индии каждая шестая компания столкнулась с перебоями в работе или потерей информации.

Злоумышленники используют искусственный интеллект для проведения более мощных атак и создания новых вредоносных вирусов. Правительственные учреждения и общественные организации, больницы и банки, а также объекты критической инфраструктуры являются основными целями.

Россия — также одна из главных мишеней для киберпреступников. В 2025 г. атаки на различные сектора: правительственные учреждения, ИT-компании и банки — утроились. Сбербанк в 2025 г. уже отразил вдвое больше кибератак на свою инфраструктуру, чем их было годом ранее.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Во времена, когда кибератаки становятся все более сложными и распространяются по всему миру, нужны более прочные партнерские отношения для обмена экспертизой, укрепления доверия, а также для создания общих стандартов и совместного оперативного реагирования. Россия в целом и «Сбер» в частности обладают уникальным опытом противодействия сложнейшим кибератакам, которым мы готовы делиться. Наша инициатива по созданию Альянса БРИКС станет весомым вкладом в глобальную киберустойчивость. Я уверен, что идея безопасного цифрового будущего способна объединить правительства, правоохранительные органы, команды CERT, технологические компании и научные институты стран-партнеров».

Одной из основных тенденций в области киберпреступности, является телефонное мошенничество, отметил Станислав Кузнецов. В мире число случаев телефонного мошенничества увеличилось на треть за последние три года, всего в мире его жертвами стали порядка 600 млн человек. Половина всех случаев приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Вишинг, QR-фишинг, голосовое мошенничество, дипфейки и фрод с использованием ИИ становятся все более продвинутыми и увеличивают ущерб от действий злоумышленников.

Трансграничное сотрудничество, обмен лучшими практиками и быстрая адаптация могут стать ключом в борьбе с этими вызовами. Альянс БРИКС по кибербезопасности объединит ключевые организации стран-участников для обмена опытом и координации действий и позволит совместно бороться с киберугрозами и эффектнее реагировать на инциденты. Потенциально при скоординированности и заинтересованности всех сторон Альянс может начать работу уже в 2027 г.

