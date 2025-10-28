Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ»

Интеграция
Финтех-группа Cyberbird, объединяющая digital-сервисы альтернативного кредитования («Привет, Сосед!», Finters, «Пробаланс»), подключилась к автоматизированной системе обработки инцидентов (АСОИ) «ФинЦЕРТ». Интеграция позволяет снижать риски мошенничества при выдаче потребительских займов и обеспечивать дополнительную проверку потенциальных заемщиков на риск участия в мошеннических схемах и компрометацию персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

«ФинЦЕРТ» — это специальное структурное подразделение Банка России, которое объединяет участников финансового рынка, правоохранительные органы, телеком-операторов и ИT-компании в сфере информационной безопасности с целью обмена данными об угрозах мошенничества в финансовом секторе. С 1 сентября 2025 г. все МФО также присоединились к системе «ФинЦЕРТ» для расширения возможностей обмена информацией о подозрительных операциях на рынке. В рамках интеграции МФО теперь осуществляют дополнительную проверку каждой заявки на предмет компрометации документов и попыток оформления займа без согласия клиента.

Антифрод-система Cyberbird уже позволяет качественно выявлять мошеннические действия, удерживая их долю на уровне менее 0,3%. Интеграция с системой «ФинЦЕРТ» стала дополнительным способом для усиления защиты от фрода и позволяет использовать накопленные данные о мошеннических действиях от других игроков финансового рынка.

«Подключение к «ФинЦЕРТу» — это важный этап в усилении защиты как для нас, так и для наших клиентов. Во-первых, мы сможем заранее выявлять попытки получения займов мошенниками, в том числе с участием дропперов. Во-вторых, при проверке клиентов — оперативно сообщать о компрометации их персональных данных. Зачастую человек даже не подозревает об утечке своих данных, а мошеннические займы обнаруживаются только через 3–6 месяцев, когда уже начинается активный процесс взыскания», — сказала директор по рискам финтех-группы Cyberbird Ольга Талаева.

Появление новых схем мошенничества стимулирует МФО усиливать антифрод-системы, что иногда дает обратный эффект в виде ложных отказов надежным заемщикам. Для повышения качества работы систем без негативного влияния на таких заемщиков важно точно сегментировать клиентов и использовать больше источников для выявления реального мошенничества.

Компания продолжает развивать собственную инфраструктуру по противодействию мошенничеству и поддерживать рыночные и регуляторные инициативы в этой сфере. В ближайших планах финтех-группы — передача в «ФинЦЕРТ» информации о случаях оформления займов без согласия клиента, а также данных о договорах потребительского займа и попытках их заключения. Это позволит сформировать более полную картину мошеннической активности в финансовом секторе и повысит эффективность выявления и предотвращения подобных случаев.

