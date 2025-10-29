Red Security SOC обеспечит заказчикам компенсацию ущерба в случае успешных кибератак

Интеграция
Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, будет предоставлять заказчикам сервисов мониторинга и реагирования на кибератаки бесплатное страхование киберрисков. Если заказчик понесет ущерб в результате инцидента в зоне ответственности Red Security SOC, он получит компенсацию на сумму до 5 млн руб.

На данный момент вопрос ответственности коммерческих центров мониторинга и реагирования на кибератаки за качество оказываемых услуг регулируется преимущественно метриками SLA. Ключевыми из них являются точность детектирования критичных инцидентов информационной безопасности, сроки их анализа и выдачи заказчикам рекомендаций по противодействию действиям злоумышленников. У Red Security SOC эти показатели не превышают 30 минут. Теперь, помимо этого, заказчикам гарантируется возмещение ущерба в случае, если в зоне ответственности Red Security SOC произойдет инцидент, который приведет к финансовым потерям организации.

Благодаря услуге киберстрахования в составе сервисов Red Security SOC заказчики могут не только минимизировать, но и передать третьей стороне риски ущерба от успешных кибератак, в том числе остановки бизнес-процессов, финансовых потерь или штрафов со стороны регуляторов.

Заказчики Red Security SOC получат возмещение потерь в случае утраты цифровой информации или корпоративного ПО, вымогательства со стороны злоумышленников, неправомерного использования вычислительных ресурсов, хищения денежных средств в электронной форме, а также возмещения вреда в связи с наступлением ответственности перед третьими лицами. Кроме того, страхование предусматривает компенсацию затрат на возможные издержки, связанные с рассмотрением инцидента в судебном порядке.

«Заказчики доверяют нам свою защиту от киберугроз, и мы должны нести ответственность за конечный результат для бизнеса, а не только за промежуточные метрики эффективности. Мы уверены в качестве работы экспертов Red Security SOC и постоянно работаем над повышением скорости и полноты детектирования вероятных действий злоумышленников, поэтому предоставляем бесплатное страхование возможного ущерба. Фактически оно покрывает все ключевые киберриски – от заражения шифровальщиками и майнерами до незаконного вывода денег со счетов организации и регуляторных штрафов», – сказал Михаил Климов, руководитель направления сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC компании Red Security.

Red Security SOC предоставляет сервисы защиты от киберугроз в режиме 24/7 и ежедневно обрабатывает более 8,6 млрд событий информационной безопасности в инфраструктурах заказчиков. Эксперты центра мониторинга выявляют цепочки кибератак и выдают рекомендации, которые помогают заблокировать их развитие на ранних стадиях – до того, как злоумышленники достигнут своей цели и нанесут ущерб организации.

