«МБК Лаб» и «Газинформсервис» представили комплекс решений для корпоративной почты TEGIS

Компании «Лаборатория МБК» («МБК Лаб») и «Газинформсервис» объявили о технологической коллаборации и представили комплекс решений TEGIS — инфраструктурную связку российского почтового сервера TEGU Enterprise и системы управления базами данных Jatoba. Комплекс предназначен для построения масштабируемой, безопасной и полностью импортонезависимой корпоративной почты. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

В составе комплекса TEGIS почтовый сервер TEGU Enterprise использует для хранения и обработки данных СУБД Jatoba. TEGIS позволяет организовать корпоративные коммуникации, включая почту, календари и адресные книги, в высоконагруженных средах — один инстанс способен обслуживать до 150 тыс. почтовых ящиков.

Почтовый сервер TEGU Enterprise (разработка компании «МБК Лаб») и СУБД Jatoba (разработка компании «Газинформсервис») входят в реестр отечественного ПО, что позволяет использовать их в инфраструктурных проектах, реализуемых по требованиям импортозамещения. Совместное применение TEGU и Jatoba протестировано и сертифицировано. В рамках поддержки отечественных компаний партнеры предусмотрели специальные условия внедрения комплекса TEGIS, включая снижение стоимости до 50%.

TEGU Enterprise — российский on-premise почтовый сервер под управлением ОС Linux. В отличие от большинства решений, использующих файловое хранилище (maildir), TEGU сохраняет письма, вложения, календари и адресные книги в базе данных. Такой подход обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость, позволяя почтовому серверу стабильно обслуживать десятки и сотни тысяч пользователей.

СУБД Jatoba структурирует информацию, обеспечивая доступ к любым данным, связанным с почтовыми сообщениями или используемым в других бизнес-процессах.

«TEGIS делает современные отечественные решения доступными для бизнеса и помогает компаниям перейти на полностью независимую почтовую инфраструктуру. Комплекс подходит для проектов в рамках импортозамещения и устойчиво работает в тяжелых корпоративных средах. Мы стремились создать продукт, который не требует компромиссов по качеству и функциональности — TEGIS полностью готов к промышленной эксплуатации и прошел все необходимые тестирования», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор компании «МБК Лаб».

«В основе нашей стратегии — активное сотрудничество с другими вендорами. Мы целенаправленно ищем и находим решения, которые дополняют друг друга, предоставляя нашим заказчикам расширенный функционал, повышенную надежность и безупречную безопасность. Ярким примером такого успешного партнерства является TEGIS. Это решение стало результатом значительных совместных усилий и глубокой проработки. Выбирая TEGIS, вы получаете не просто надежную почтовую платформу, но и полную уверенность в безопасности всех ваших данных», — сказал Игорь Закурдаев, руководитель направления по работе с партнерами компании «Газинформсервис».