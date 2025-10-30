Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Innostage Cardinal PAM с операционной системой «Ред ОС»

Компании Innostage и «Ред Софт» успешно завершили тестирование совместимости программного продукта Innostage Privileged Access Management (In PAM) c операционной системой «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Пользователи системы управления привилегированным доступом получили гарантию того, что это решение будет надежно и корректно защищать их данные и приложения на рабочих станциях под управлением «Ред ОС».

Система управления привилегированным доступом Innostage Cardinal PAM (ранее Innostage PAM) – комплексное решение для обеспечения строгого контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам и снижения рисков нарушений информационной безопасности. Его ключевые функции – настраиваемый доступ пользователей к критическим системам, мониторинг и запись сессий, управление паролями, ключами и токенами. В августе 2025 г. вышел новый релиз Innostage Cardinal PAM, содержащий ряд важных улучшений продукта в плане функциональности, производительности и надежности.

«Ред ОС» – российская операционная система, основанная на Linux и дополненная собственными технологиями «Ред Софт». Система предоставляет пользователям универсальную среду для работы прикладного программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК России и включена в единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

Совместимость и корректное взаимодействие программных продуктов Innostage Privileged Access Management и «Ред ОС» зафиксированы в протоколе тестовых испытаний и подтверждены соответствующим сертификатом. Это гарантирует пользователям беспроблемную работу In PAM с «Ред ОС», обеспечивая надежную защиту с первых дней эксплуатации.

«Мы продолжаем развивать свой продукт категории PAM в соответствии с запросами рынка. Многие наши клиенты активно переводят свою ИТ-инфраструктуру в импортонезависимую программную среду. Чтобы помочь им в этом и гарантировать полноценную работу наших продуктов в связке с отечественным системным софтом, мы взаимодействуем с вендорами и проводим тестирования продуктов на совместимость. Благодарим коллег из «Ред Софт» за продуктивное сотрудничество», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

CNews Analytics опубликовал топ-100 поставщиков решений для защиты информации

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

«Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще