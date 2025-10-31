Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace

Интеграция
Продуктовая студия Axel Pro выпустила новую версию AppSec-платформы «Шерлок». Релиз включает ряд функциональных улучшений, разработанных на основе опыта внедрения платформы у клиентов. Ключевое нововведение — интеграция с SAST-сканером Svace, разработанным Институтом системного программирования РАН (ИСП РАН).

Поддержка Svace дополняет уже существующую совместимость с другими распространёнными сканерами и делает «Шерлок» универсальной платформой для агрегации и управления результатами анализа уязвимостей независимо от используемого стека инструментов.

«Мы видим, что компании выбирают инструменты для анализа программного обеспечения исходя из своих специфических требований и технологического стека. Наша задача — обеспечить гибкую и универсальную платформу, которая будет полезна и удобна независимо от того, какие сканеры или процессы использует заказчик», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок», Axel Pro.

Помимо поддержки Svace, релиз 0.5.0 включает ряд значимых улучшений: гибкая система ролей: администраторы могут создавать кастомные роли под специфику своей команды; массовое управление проектами и группами через удобный интерфейс; экспорт отчётов об ИБ-дефектах в CSV для интеграции с внешними системами аналитики; улучшенная работа с Secret Finding: группировка по файлам, расширенный поиск внутри группировок; интеграция с GitLab: переход к pipeline, открытие Web IDE прямо из интерфейса «Шерлока», улучшенные уведомления о причинах остановки сборки; расширенные настройки Security Gate: поддержка Secrets, маски веток, более информативные оповещения в CI/CD.

Новая версия «Шерлока» уже доступна для клиентов Axel Pro.

