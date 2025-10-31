«СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365

«СерчИнформ» расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Microsoft 365. Это усиливает защиту данных и предоставляет ИБ-специалистам полную видимость всех действий с документами, к которым есть общий доступ. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Ранее в рамках интеграции с сервисами Microsoft 365 «СерчИнформ FileAuditor» обеспечил сканирование информации из пользовательских аккаунтов, аудит почтового сервера и файловых хранилищ таких сервисов, как MS Teams и SharePoint. Обновление расширяет эти возможности, добавляет глубокую аналитику действий с файлами в общем доступе — одного из ключевых сценариев работы корпоративной экосистемы в современных компаниях. Теперь в результатах поиска и отчетах FileAuditor отображается подробный перечень файловых операций из журналов Microsoft 365.

«Бизнес-процессы строятся вокруг онлайн-сервисов, и совместная работа с файлами в Microsoft 365 – его неотъемлемая часть. Обновление дает ИБ-специалистам точный инструмент для контроля этой активности. Теперь FileAuditor показывает факт доступа к файлу и реконструирует его историю: кто, когда и кому предоставлял права, и нет ли в этой цепочке подозрительных событий», – сказал заместитель генерального директора по инновационным технологиям «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Система показывает базовые операции с файлами (создание, чтение, удаление) и все действия с настройками общего доступа: выдача прав, добавление или удаление пользователей. Это дает исчерпывающую картину жизненного цикла документа в корпоративной среде и помогает предотвращать компрометацию данных через легитимные механизмы совместной работы.

Расширение интеграции с Microsoft 365 — часть стратегии «СерчИнформ» по поддержке актуальных бизнес-платформ. Компания последовательно развивает совместимость продуктов с VK Workspace, «Яндекс 360» и другими решениями, реализуя запросы клиентов.