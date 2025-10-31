Выявлена масштабная спам-рассылка, склоняющая к мошенничеству с налогами

«Лаборатория Касперского» обнаружила в России всплеск спам-писем, которые содержат рекламу полулегальных сервисов для проверки контрагентов и оформления фискальных чеков для обоснования операций в рамках федерального закона115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В III квартале 2025 г. решения компании заблокировали более 1,3 млн таких сообщений. Ссылки в них ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где предлагают услуги, способствующие в том числе уклонению от уплаты налогов. Таким образом, хотя сами сообщения не содержат скам, вредоносное ПО или другие киберугрозы, которые нередко встречаются в спам-сообщениях, но ссылки из них направляют на ресурсы с информацией о деятельности, которая запрещена законом.

«Сообщения с описаниями «серых» схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты. Мы рекомендуем пользователям с осторожностью открывать входящие письма и не переходить на ресурсы с сомнительными предложениями», — сказала Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

«Сегодня многие компании, которые обладают глубокими знаниями в области возможных угроз для бизнеса, создают информационные проекты в помощь предпринимателям. К примеру, совместно с «Точка Банком» мы разработали интерактивный гид по рискам в области кибербезопасности и законодательства. С его помощью можно проверить, насколько хорошо ваш бизнес защищен от киберугроз и блокировок по 115-ФЗ», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами из среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: регулярно освежать знания в области соблюдения законодательства; обучать сотрудников киберграмотности, чтобы они умели распознавать фишинговые сообщения; установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подозрительные письма в спам.