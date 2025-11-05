Интеграция
Эксперты установили, что в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах ПФО

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала года, однако Нижний Новгород подвергся меньшему числу атак, чем остальные крупные регионы округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак по всей России. На организации ПФО пришлось 17% от федеральных DDoS-атак, с начала года он удерживает первое место по количеству киберинцидентов в стране.

Ключевыми мишенями киберпреступников стали сфера телекоммуникаций, интернет-торговли и нефтегазового сектора. Суммарно на них пришлось более 80 % от общего объема инцидентов. Специалисты RED Security — дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности — отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Самарская область, Саратовская область и Башкортостан. Почти 90% всех DDoS-атак в Поволжье были зафиксированы в этих регионах.

Самая мощная DDoS-атака в Поволжье в пике достигла 38 Гбит/с. Рекорд по длительности установила атака на самарского телеком оператора — она продолжалась 6,5 ч.

«Хактивисты наращивают активность в Поволжье, а методы нападений постоянно эволюционируют. Игнорировать риски — значит ставить собственный бизнес под удар, подвергаясь финансовым убыткам. Чтобы эффективно противостоять угрозам, компаниям необходимо регулярно проверять инфраструктуру на наличие уязвимостей, внедрять современные средства мониторинга и противодействия атакам, использовать надежные облачные сервисы и обучать персонал основам кибербезопасности», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

