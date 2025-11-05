Интеграция
«Руцентр» и «Кибердом» представили чек-лист безопасности доменного портфеля для российских компаний

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» и проект «Кибердом» разработали комплексный чек-лист безопасности доменного портфеля. Перечень рекомендаций создан по итогам открытой дискуссии с резидентами и гостями бизнес-клуба «Кибердома» — руководителями и специалистами в области информационной безопасности и ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Чек-лист содержит девять ключевых пунктов, которые позволяют компаниям системно оценить уровень защиты своих онлайн-активов и выявить «слепые зоны». Среди основных рекомендаций: создание специального корпоративного email-адреса для управления доменами, обязательная двухфакторная аутентификация, мониторинг DNS-записей и инфраструктуры, а также формальное закрепление доменного портфеля как стратегического актива бизнеса.

Документ основан на результатах исследования безопасности доменной инфраструктуры российских компаний, проведенного «Руцентром» и «Кибердомом» в 2025 г., и дополнен практическими рекомендациями от профессионального сообщества.

Чек-лист систематизирует ключевые шаги, которые помогут компаниям выстроить безопасную и прозрачную политику управления онлайн-активами. В него вошли рекомендации по созданию единого реестра доменных имен, централизованному контролю сроков регистрации и оплат, а также закреплению доменов за юридическим лицом компании. Отдельное внимание уделено регламентации процедур при смене ответственных сотрудников и работе с подрядчиками, чтобы предотвратить потерю прав на управление доменами.

Среди организационных и технических мер — настройка двухфакторной аутентификации, защита учетных записей администраторов, подключение функции резервации для российских доменов и мониторинг изменений DNS- и WHOIS-записей. Авторы чек-листа также рекомендуют включить доменный портфель в перечень стратегических активов бизнеса, закрепив требования к его защите на уровне внутренних регламентов. Такой подход позволяет компаниям минимизировать операционные и киберриски, повысить устойчивость цифровой инфраструктуры и сформировать единый корпоративный стандарт безопасности онлайн-активов.

«В ходе исследования мы увидели, что даже технически подготовленные специалисты часто недооценивают риски, связанные с доменами, — отметила Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра». — Чек-лист помогает быстро диагностировать проблемные места и выстроить поэтапный план по усилению защиты онлайн-активов».

«Сегодня домен — это не просто цифровая визитка, а часть кибериммунитета компании. Потеря контроля над доменом может обернуться как репутационными, так и прямыми финансовыми рисками. Мы видим, что бизнес все активнее воспринимает доменные имена как стратегический актив, и задача «Кибердома» — помогать компаниям формировать культуру цифровой киберустойчивости и защищенности. Чек-лист, созданный совместно с «Руцентром», — это инструмент, который позволяет перевести кибербезопасность онлайн-активов из области интуиции в область управляемых процессов», — сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».

Чек-лист уже доступен для скачивания на сайтах обеих компаний и включает в себя как технические, так и организационные меры защиты — от базовых правил гигиены аккаунтов до рекомендаций по разработке корпоративных регламентов.

