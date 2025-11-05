Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по числу киберугроз в стране. Самая долгая атака (более 49 часов) в регионе была направлена против петербургской ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В фокусе внимания хакеров, атаковавших Северо-Запад, были сайты компаний, расположенных в Санкт-Петербурге. На них пришлось 9 из 10 атак, зафиксированных в регионе. Это связано с тем, что именно здесь расположены штаб-квартиры крупнейших региональных и федеральных компаний. Успешные атаки на них могли бы быть наиболее заметными с точки зрения финансового ущерба для бизнеса.

Самая мощная DDoS-атака в СЗФО в пике достигла 15,36 Гбит/с, а самая долгая заняла более 49 часов и была направлена на ресурсы ИТ-компании в Санкт-Петербурге. Именно ИТ-компании стали ключевыми мишенями киберпреступников: они столкнулись с 28% от общего числа DDoS-атак в регионе. В список самых атакуемых отраслей Северо-Запада вошли телекоммуникации, государственный сектор и машиностроение. Кроме Санкт-Петербурга заметное число инцидентов фиксировали еще в Великом Новгороде и Ухте.

С июля по сентябрь 2025 г. RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак по всей России. На организации СЗФО пришлось 14,4% от федеральных DDoS-атак, с начала года он удерживает третье место по количеству киберинцидентов в стране.