Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов

МТС на основе данных аналитики Red Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Согласно данным, за период с июля по сентябрь сервис Red Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Южный федеральный округ вошел в число наиболее атакуемых регионов страны, на его долю пришлось 14% всех зафиксированных инцидентов.

Самая длительная DDoS-атака в России зафиксирована именно на Юге – она длилась более 72 часов и была направлена против предприятий агропромышленного сектора. В пике ее мощность достигала 246 Гбит/с. Под ударом оказались также организации пищевой промышленности, онлайн-торговли и медицинские учреждения округа. Аналитики отмечают, что злоумышленники все чаще выбирают компании этих сфер, так как сбои в их работе способны нанести значительный экономический ущерб и повлиять на социально значимые процессы.

Астраханская область вошла в число территорий, где отмечен рост попыток нарушить работу веб-ресурсов. По данным экспертов, в третьем квартале каждая пятая региональная DDoS-атака в стране была направлена на организации ЮФО, включая предприятия, расположенные в регионе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще