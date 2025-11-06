NGR Softlab вошла в топ-100 крупнейших поставщиков решений для защиты информации по версии СNews

Российская компания-разработчик продуктов по информационной безопасности NGR Softlab вошла в топ-100 крупнейших поставщиков решений для защиты информации и в топ-20 вендоров ИБ по росту выручки за 2024 г. по версии CNews.

Исследовательское агентство CNews Analytics выпустило ежегодный рейтинг «CNews Security: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации 2024», который составляется по выручке и включает вендоров и интеграторов ИБ-продуктов. NGR Softlab вошла в сотню крупнейших игроков и заняла 13 место по росту выручки, увеличив этот показатель на 48,5% по сравнению с 2023 г.

«Ландшафт киберугроз постоянно меняется, поэтому важной становится способность компаний противостоять угрозам на ранних этапах. Мы рады, что наши продукты получили признание рынка как решения, которые не только позволяют выстраивать надёжную и гибкую систему информационной безопасности, но и дают стратегические преимущества для бизнеса в целом: помогают компаниям повысить уровень доверия партнёров, клиентов и сотрудников, сократить издержки на контроль и защиту информации, снизить риск серьёзных финансовых и репутационных потерь», – сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab.

NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании – системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ: SIEM Alertix, решение класса PAM Infrascope, аналитическая платформа Dataplan и система управления безопасностью файлов. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО.